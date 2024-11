Scacchi, Campionati Italiani 2024: al via gli Assoluti di Torino, subito ok Moroni, Brunello e David

Si è tenuta oggi a Torino la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di scacchi, vinti nel 2023 da Luca Moroni. Il campione in carica è presente al via assieme a Sabino Brunello, Gabriele Lumachi, Valerio Carnicelli, Claudio Paduano, Simone Pozzari, Francesco Sonis, Pier Luigi Basso, Sebastian Iermito, Alberto David, Alberto Barp e Michele Godena.

La prima giornata ha visto tutti i Grandi Maestri (Moroni, Brunello, Sonis, Basso, David e Godena) giocare contro coloro che non lo sono. Di più: l’hanno fatto con il Nero. In tre circostanze, i meno quotati riescono a fermare sulla patta i loro avversari. Forse la maggiore chance ce l’ha Gabriele Lumachi (attualmente Maestro FIDE con ELO di 2438) contro Basso (2516), senza però sfruttare l’apertura della colonna h per le Torri avvenuta in situazione molto interessante per lui. Tranquille, invece, le partite tra Paduano (anche lui FM, 2262) e il veterano Godena (2419, massimo di 2561 nel 2010), e tra Barp (Maestro Internazionale, ELO 2442) e Sonis (2558).

Per Moroni (2571), invece, vittoria “d’assalto” contro Iermito (IM, 2517) in 36 mosse, mentre Brunello (2518) sfrutta bene la sua Caro-Kann (1. e4 c6 2. d4 d5), imbastendo una forte pressione sul lato di Donna che alla fine è fatale a Carmicelli (FM, 2362), che pure prova invano a trovare controgioco. David (2494) sfrutta il fatto che Pozzari (FM, 2048, ma solo per un anno dalla fortuna pressoché nulla) non gestisce bene la questione tempo, trovandosi con 2 minuti per 14 mosse prima della 40a, pagando inevitabilmente dazio anche se qui l’incremento di 30″ c’è dalla prima. Il finale di Donna contro Torre e Alfiere (con inclusi 5 pedoni contro 4) trova David preparato, forzando l’avversario ad abbandonare alla 48a.

Domani questi gli accoppiamenti: Brunello-Sonis, Godena-Barp, Basso-Paduano, Moroni-Lumachi, David-Iermito e Carmicelli-Pozzari. Indubbiamente, tra tutte queste partite è la Brunello-Sonis la più interessate. Ricordiamo anche che i tornei femminile e Under 20, entrambi con 8 partecipanti, inizieranno più tardi, il 1° dicembre. Per tutti quanti termine il 7.