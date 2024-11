Sara Errani e Jasmine Paolini, rimonta e vittoria in doppio alle WTA Finals 2024

Sara Errani e Jasmine Paolini vincono il match d’esordio del girone bianco delle WTA Finals in doppio. Le due azzurre battono in rimonta le americane Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk per 1-6 6-1 (10-4) in un’ora e 2 minuti al super tie-break, e si trovano così in testa al raggruppamento assieme a coloro che saranno le avversarie di martedì, le numero 1 del ranking di doppio, la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe.

Dopo che Paolini e Dolehide tengono a zero il servizio, è il turno di Errani quello che non va come dovrebbe: sifanno aggressiva le due USA, c’è anche un che di sfortuna e arriva il break del 2-1. Il trend delle risposte aggressive delle due americane prosegue, anche perché Paolini nel suo secondo turno di battuta serve varie seconde e questo per le italiane non è di aiuto. I game consecutivi di Dolehide e Krawczyk diventano quattro e poi cinque perché sulla seconda di Dolehide la risposta di Paolini è lunga. Questo crea slancio alle americane, che in soli 21 minuti chiudono sul 6-1.

Si riparte con un altro deciding point e un’altra volta Dolehide che piazza la prima al centro che cancella ogni speranza. Le azzurre, però, riescono finalmente a mettere in crisi la battuta di Krawczyk: tre (anzi, quattro) palle break a disposizione, ed è proprio la quarta, il deciding point, quella in cui Paolini colpisce forte di rovescio sulla sua seconda, non dando tempo a Dolehide di reagire a rete. Le azzurre iniziano a non fermarsi più ed Errani a salire di livello, dopo un primo set che l’ha vista in difficoltà: sul 3-1 altro 0-40, nuovo deciding point, risposta a metà tra bellezza e fortuna di Paolini e 4-1. Le due azzurre ormai sono in pienissima fiducia e s’involano fino al 6-1 che vale il super tie-break.

Il minibreak di Errani e Paolini arriva subito, e poi giunge anche il 5-2 con le azzurre molto più incisive, Errani che diventa insuperabile a rete e le americane con molto meno piglio aggrissivo rispetto a mezz’ora prima. La fiducia anche di Paolini è enorme, e il vantaggio aumenta fino a diventare insormontabile: 8-2. Finisce 10-4, e arriva così un successo che chiude nel modo più positivo il fine settimana d’esordio in chiave Italia alle Finals.

Per Sara Errani, con già tre Finals alle spalle assieme a Roberta Vinci, questa è la prima vittoria assoluta in doppio alle Finals. Per Paolini, invece, è un vero e proprio en plein dopo il successo trovato ieri contro Rybakina. Ora la toscana avrà Aryna Sabalenka domani: nulla da perdere contro la numero 1 del mondo, sapendo che la chance per entrare in semifinale, fondamentalmente, è doppia.