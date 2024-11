Salto con gli sci, Lara Malsiner in top10 nelle qualificazioni di Lillehammer. Avanza anche Sieff

Si sono appena concluse le qualificazioni per gara-1 a Lillehammer, sede della tappa inaugurale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di salto con gli sci. Il trampolino grande HS140 norvegese ospita questo weekend due competizioni individuali (la prima oggi, dalle ore 12.30, la seconda domani allo stesso orario), dopo la prova a squadre miste di ieri.

Prestazione incoraggiante in chiave azzurra per Lara Malsiner, che ha sfoderato un salto di alto livello attestandosi in nona piazza con 121.7 punti (126 metri da stanga 15 con vento neutro per la compensazione) e dando seguito agli ottimi risultati conseguiti nel Summer Grand Prix anche in un contesto sulla carta sfavorevole alle sue caratteristiche come il Large Hill scandinavo.

Obiettivo qualificazione centrato in casa Italia anche da una solida Annika Sieff, 18ma con 111.9 punti (117.5 metri con leggero vento alle spalle), mentre sono rimaste fuori dalle 40 mancando il pass per gara-1 le altre tre nostre portacolori presenti a Lillehammer: 43ma Martina Zanitzer, 44ma Martina Ambrosi e solo 60ma Jessica Malsiner.

Da segnalare la pesante eliminazione della quotata austriaca Jacqueline Seifriedsberger, una delle possibili candidate per il podio, squalificata per tuta irregolare. Il miglior punteggio della serie è stato siglato dalla canadese Alexandria Loutitt con un margine di 3.2 punti sulla tedesca Katharina Schmid e 11.8 sulla fenomenale norvegese Eirin Maria Kvandal.