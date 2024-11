Ruud su Sinner: “Ha quasi dimenticato come si perde. Sarà il match più difficile dell’anno”

Non è, comunque, solo lo svantaggio di 0-2 nei precedenti a dar da pensare a Ruud in vista della sfida contro Sinner. E a domanda su se si sentisse sfavorito contro Jannik: “Credo proprio di sì. È il miglior giocatore al mondo da tutto la stagione, gioca in casa e non ha perso un set in tutta la settimana. È il tennista da battere quest’anno e io farò del mio meglio. Sembra che abbia quasi dimenticato come si perde. Vedrò se riuscirò a trovare il modo per dargli fastidio. Sarò pronto per il match probabilmente più difficile dell’anno“.

Questa sera, alle 20:30, Ruud cercherà di tornare in finale alle Finals, dopo esserci già riuscito nel 2022. Il problema è uno e si chiama Jannik Sinner, perché l’altoatesino finora di partite ne ha perse appena sei, di cui tre contro Alcaraz e una a testa per mano di Tsitsipas, Medvedev e Rublev.