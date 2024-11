Rugby, Serie A élite 2024-2025: Viadana liquida la Lazio e resta in testa alla classifica

Nella quinta giornata della Serie A élite 2024-2025 di rugby si conferma in vetta solitaria il Viadana 1970, che liquida la Lazio 1927 per 59-9 e resta a punteggio pieno, conquistando ancora la vittoria con punto di bonus offensivo, mentre i laziali sono ancora al palo.

Continua ad inseguire Rovigo, che passa in casa dei Lyons per 12-21, ma scivola a -3 dalla vetta, non acquisendo il punto supplementare. A -4 dalla testa della classifica c’è il Petrarca Padova, corsaro a Mogliano Veneto per 20-26, con i padroni di casa che salgono a quota 2 in graduatoria.

Resta in zona play-off, mantenendo la scia delle rivali, il Valorugby Emilia, che regola il Colorno per 31-19, mentre continuano ad inseguire il quarto posto, che vorrebbe dire semifinali Scudetto, le Fiamme Oro, che regolano con un netto 32-14 i Rangers Vicenza e puntellano la quinta posizione.

SERIE A ELITE RUGBY 2024-2025

Risultati 5° turno

Valorugby Emilia v HBS Colorno 31-19

Mogliano Veneto Rugby v Petrarca Rugby 20-26

Rugby Lyons v Femi-CZ Rovigo Delta 12-21

Rugby Viadana 1970 v Pol. SS Lazio1927 59-9

Fiamme Oro Rugby v Rangers Vicenza 32-14

Classifica

Rugby Viadana 1970 25

Femi-CZ Rovigo 22

Petrarca Rugby 21

Valorugby Emilia 19

Fiamme Oro Rugby 16

HBS Colorno 9

Rangers Vicenza 8

Mogliano Veneto Rugby 2

Lazio Rugby 1927 0

Sitav Lyons 0