Rugby femminile, niente sorprese nel terzo turno della Serie A Elite

Si è disputata oggi la terza giornata della Serie A Elite Femminile, con la sfida più attesa tra una delle due formazioni che hanno dominato gli ultimi anni del rugby femminile, il Valsugana (cinque volte campione tra il 2015 e il 2023) e una formazione che a cavallo del millennio ha dettato legge, la Benetton Treviso (sedici volte campione tra il 1992 e il 2011). Ecco come è andata.

Quattro vittorie nette, senza discussione, con le quattro favorite di giornata a fare bottino pieno. Il Cus Milano ha superato la Capitolina Roma con un brillante 32-15, mentre nella sfida più attesa netta vittoria del Valsugana sulla Benetton Treviso per 50-17. Vittoria esterna per il Colorno, che ha la meglio del Volvera per 5-62, mentre lascia al palo il Cup Torino il Villorba, che si impone per 36-0.

SERIE A ELITE FEMMINILE – RISULTATI

CUS Milano Rugby v Unione Rugby Capitolina 32-15

Valsugana Rugby Padova v Benetton Rugby Treviso 50-17

Volvera Rugby v SIA MPL Rugby Colorno 5-62

Arredissima Villorba Rugby v IVECO Cus Torino 36-0

SERIE A ELITE FEMMINILE – CLASSIFICA

Valsugana Rugby Padova 14; SIA MPL Rugby Colorno, Arredissima Villorba Rugby 10; CUS Milano Rugby 9; Benetton Rugby Treviso 2; Unione Rugby Capitolina, IVECO Cus Torino 1; Volvera Rugby 0