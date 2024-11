Rugby, Rovigo espugna il campo del Valorugby, Vicenza vince il derby con Mogliano in Serie A Elite

Si sono disputati i due anticipi della quarta giornata del massimo campionato italiano di rugby e oggi andava in scena il big match tra il Valorugby Emilia e il Rovigo. Nell’altra partita in programma derby veneto tra i Rangers Vicenza e il Mogliano. Ecco come è andata.

Parte subito forte il Rovigo al Mirabello di Reggio Emilia e dopo 9’ trova la meta con Della Sala. Il piede di Thomson allarga il vantaggio rossoblù, con il Valorugby che non riesce a reagire e al 22’ arriva la seconda meta ospite con Lertora per lo 0-20. La reazione dei padroni di casa arriva al 34’ con la meta di Resino, che poi al 61’ riporta sotto break i suoi con la seconda meta personale, ma il piazzato di Thomson al 69’ chiude il discorso sul 17-26.

A Vicenza, invece, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato dopo 6’ con la meta di Roura, ma poco dopo la meta di Brevigliero e il piazzato di Padovani portano avanti Mogliano. Alla mezz’ora un piazzato di Carriò riporta avanti Vicenza, che prima del riposo allungano con la meta di Panunzi. Nella ripresa ancora un piazzato di Carriò e la seconda meta personale di Roura chiudono il discorso sul 27-8.

SERIE A ELITE – QUARTA GIORNATA

Valorugby Emilia v Femi CZ Rovigo 17-26

Rangers Vicenza v Mogliano Veneto Rugby 27-8

Petrarca Padova v HBS Colorno

Sitav R. Lyons Piacenza v Rugby Viadana 1970

Fiamme Oro Rugby v Pol. Lazio Rugby 1927

SERIE A ELITE – CLASSIFICA

Femi-CZ Rovigo 18; Rugby Viadana 1970* punti 15; Valorugby Emilia 14; Petrarca Rugby* 11; HBS Colorno* 9; Rangers Vicenza 4; Fiamme Oro Rugby* 6; Mogliano Veneto Rugby 1; Lazio Rugby 1927* e Sitav Lyons* 0

*1 partita in meno