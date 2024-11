Roma dominante contro il Rapid Bucarest in CEV Challenge Cup: 3-0 nell’andata sedicesimi di finale

L’obiettivo era ritrovare morale ed entusiasmo. Le Wolves giallorosse sono partite con questo proposito nei sedicesimi di finale di CEV Challenge Cup, opposte alle rumene del Rapid Bucarest nella gara di andata della competizione continentale per club, disputata tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport capitolino.

Contro le vice-campionesse di Romania, che nella penultima edizione della Challenge Cup hanno mancato l’accesso ai quarti di finale soltanto al ‘Golden set’, le romane sono scese in campo in cerca di quello spirito di squadra tipico delle notti europee, per riscattare il momento difficile che si sta vivendo nel campionato di Serie A1.

La formazione allenata dal tecnico Beppe Cuccarini ha risposto presente con una prestazione convincente, come confermato dallo score conclusivo: 25-14; 25-17; 25-21. Primi due parziali quasi da accademia per le Wolves che hanno fatto vedere il loro più alto tasso tecnico. Un calo di tensione nel terzo set, visti i tre punti di ritardo a metà della frazione (13-16) e qualche errore di troppo in ricezione, ma poi è stata ritrovata la via.

Top scorer del confronto la ceca Gabriela Orvošová con 18 punti, di cui ben 7 con il fondamentale del muro. In doppia cifra altre due giocatrici: Veronica Costantini (13 punti) e la francese Amelie Rotar (12 punti). Buono l’apporto anche della tedesca Marie Schölzel con 9 punti, con tre muri punto.