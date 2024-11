Rivoluzione in F1: la presentazione delle macchine nel Mondiale 2025 sarà collettiva!

Una vera e propria rivoluzione. Attraverso un comunicato ufficiale sui propri canali social, la F1 ha annunciato che, per celebrare i 75 anni della sua storia (13 maggio 1950 a Silverstone), i team che prenderanno parte al prossimo campionato sveleranno le vetture collettivamente nel corso di un evento molto particolare che si terrà all’Arena O2 di Londra il prossimo 18 febbraio.

The biggest F1 launch event… EVER! ​ 18.02.2025 – Kick off our 75th season with F1 75 LIVE at The O2​!​ Tickets on sale THIS Friday 15 November.​​https://t.co/NHtIo3HaiD​#F1 #F175LIVE pic.twitter.com/hCWIA2MNMk — Formula 1 (@F1) November 12, 2024

Una voce che girava da alcune settimane nel paddock e oggi ci sono i crismi dell’ufficialità. Per questo, l’abituale settimane di metà febbraio dedicata ai vernissage delle monoposto non si terrà, per dare spazio a un singolo evento in cui scopriremo le forme delle macchine. Una cerimonia a cui parteciperanno tutti i venti piloti facenti parte dello schieramento e i Team Principal delle dieci scuderie.

Stando a quanto si apprende, a questa presentazione così particolare potranno essere presenti appassionati e tifosi che potranno acquistare tickets ad hoc nei prossimi giorni. Sarà però interessante capire quali auto scopriremo nel febbraio 2025. Sì, perché già nelle ultime circostanze le scuderia si sono “divertite” il più delle volte a giocare a carte scoperte.

Viene in mente, ad esempio, la Red Bull che ha sfoderato una showcar (o anche alla macchina della stagione precedente) con la nuova livrea. In altre parole, solo un modo per promuovere gli sponsors. Se ciò dovesse replicarsi, è chiaro che l’eccezionalità dell’evento verrebbe decisamente meno.