Rally, Kalle Rovanperä domina la scena a Gran Canaria

Non ci sono dubbi che sia Kalle Rovanperä il protagonista assoluto del week end a Gran Canaria, tappa del Mondiale 2025 di rally. Il finlandese, a bordo della sua Toyota Yaris, si sta esaltando, mettendo in fila dodici vittorie nelle prove speciale sull’arcipelago spagnolo. Il due volte iridato è riuscito a interpretare alla perfezione le difficoltà del percorso.

Dopo la speciale n.13, il finnico può contare su un margine di vantaggio di 45″2 sul compagno di squadra, Sebastian Ogier e di 1’08″1 su sulla terza Yaris della serie, ovvero quella del britannico Elfyn Evans. Una situazione di totale controllo per Rovanperä, che non si sarà sicuramente disperato per non aver vinto la super speciale che ha chiuso questa giornata.

Nella Power Stage è stato Evans a imporsi con in un decimo di margine su Ogier, 0″5 sulla Hyundai del belga Thierry Neuville, il medesimo distacco del leader dell’overall. Neuville è sesto nel computo complessivo, preceduto anche dalla Yaris del giapponese Takamoto Katsuta e dalla i20 del francese Adrien Fourmaux.

Salvo quindi grosse sorprese, la vittoria non dovrebbe sfuggire all’asso finlandese della Toyota, pronto a piazzare la bandierina in questo caso.