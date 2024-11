Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner alle ATP Finals? Il bottino in palio e il vantaggio sugli avversari

Jannik Sinner si presenterà da numero 1 del mondo indiscusso alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti di questa annata agonistica. Il fuoriclasse altoatesino ha puntellato la posizione in vetta al ranking ATP grazie all’eccezionale continuità dimostrata nel corso degli ultimi dieci mesi, culminata in due sigilli negli Slam (Australian Open e US Open) e in tre affermazioni nei Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai).

Il tennista italiano ha messo da parte 10.330 punti e si presenterà sul cemento della Inalpi Arena di Torino con un lauto vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori in classifica: 3.015 lunghezze sul tedesco Alexander Zverev, 3.520 sullo spagnolo Carlos Alcaraz e 5.500 sul russo Daniil Medvedev. Stiamo parlando della Race, dunque già scartando i punti acquisiti dodici mesi fa in questa competizione (il nostro portacolori ne aveva portati a casa 1.000 raggiungendo l’atto conclusivo, poi perso contro il serbo Novak Djokovic).

Jannik Sinner potrebbe anche incrementare il proprio margine sui rivali, visto che le ATP Finals metteranno in palio una grande quantità di punti: ogni vittoria nel round robin garantirà 200 punti, l’affermazione in semifinale verrà premiata con 400 punti, il successo in finale varrà 500 punti e così l’eventuale campione imbattuto porterà a casa 1500 punti, la via di mezzo tra un Masters 1000 e uno Slam (2000 punti).

Il ranking ATP che uscirà alle ATP Finals sarà quello definitivo di fine anno (almeno per le posizioni di vertice) e le posizioni potrebbero rimanere invariate in vista del sorteggio del tabellone degli Australian Open, primo Slam della nuova stagione previsto dal 12 al 26 gennaio 2025, dove Jannik Sinner si presenterà da campione in carica e sarà chiamato a difendere i 2.000 punti meritati a inizio 2024 per la storica apoteosi sul cemento di Melbourne.

PUNTI IN PALIO ATP FINALS

Vittoria nel girone: 200 punti.

Vittoria in semifinale: 400 punti.

Vittoria in finale: 500 punti.

Campione imbattuto: 1.500 punti.