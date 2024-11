Quanti punti difende Jannik Sinner alle ATP Finals. Il gruzzolo del 2023 e l’obiettivo di migliorarlo

Lo scorso anno alle ATP Finals Jannik Sinner chiuse la prima fase da imbattuto e poi si spinse fino in finale, dove fu sconfitto dal serbo Novak Djokovic: l’azzurro acquisì 1000 punti, mentre il balcanico, battuto nella fase a gironi proprio dall’azzurro, ne incamerò 1300. Nel 2023 nessuno, infatti, raccolse il bottino pieno di 1500 punti in palio.

Per migliorare quanto fatto lo scorso anno, Jannik Sinner avrebbe soltanto tre vie teoriche, culminanti tutte con la vittoria finale, ovviamente: l’azzurro potrebbe incamerare tra 1100 e 1500 punti a seconda della resa nella prima fase a gironi.

Come detto, i punti in palio alle Finals sono 1500, quindi l’azzurro vincendo la manifestazione da imbattuto incasserebbe proprio questo bottino, migliorando di 500 punti quanto fatto lo scorso anno. Nel caso in cui Sinner dovesse vincere la manifestazione dopo aver perso un match nella fase a gironi, invece, ecco che i punti incassati sarebbero nel complesso 1300, proprio come accadde lo scorso anno per il serbo Novak Djokovic.

Ci sarebbe poi anche l’ipotesi in cui si riesca a superare la prima fase a gironi come secondo classificato con una sola vittoria all’attivo, in caso di arrivo a tre con un solo successo e due sconfitte (e col giocatore al primo posto imbattuto): vincendo il torneo con questa situazione di partenza si incamererebbero 1100 punti. Qualora Sinner dovesse ripetere il percorso dello scorso anno i punti per lui sarebbero sempre 1000.

RANKING ATP LIVE / RACE ATP

1 Jannik Sinner ITA 10330

2 Alexander Zverev GER 7315

3 Carlos Alcaraz ESP 6810

4 Daniil Medvedev RUS 4830

5 Taylor Fritz USA 4300

6 Novak Djokovic SRB 3910

7 Casper Ruud NOR 3855

8 Alex de Minaur AUS 3745

9 Andrey Rublev RUS 3720