Quando si gioca la finale delle ATP Finals 2024? Data, orario, programma, tv, streaming

Le Nitto ATP Finals 2024 di tennis si concluderanno domenica 17 novembre, con la giornata conclusiva del torneo che prevede una sessione unica, con la finale di doppio prevista a partire dalle ore 15.00 e l’ultimo atto del tabellone di singolare in programma non prima delle ore 18.00.

La fase a gironi di entrambi i tornei inizierà domenica 10 e si concluderà venerdì 15, ed al termine della prima fase i primi due (o le prime due coppie) classificati di ciascun girone avranno accesso alle semifinali, previste sabato 16. Ultimo atto della manifestazione previsto domenica 17.

La diretta tv delle finali delle Nitto ATP Finals 2024 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno (solo singolare), Sky Sport Tennis, Rai 2 HD (singolare) e Rai Sport HD (doppio), mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Rai Play, Tennis TV, Sky Go e Now, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2024

Domenica 17 novembre

Dalle ore 15.00

Finale doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Rai Sport HD

Non prima delle ore 18.00

Finale singolare – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD

PROGRAMMA ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in chiaro su Rai 2 HD e Rai Sport HD

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e Now, in chiaro su Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport.