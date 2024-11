ATP Finals 2024: cosa succede se due o tre giocatori arrivano a pari punti nel girone? I criteri del regolamento

Le Nitto ATP Finals di tennis hanno la particolarità, rispetto ai classici tornei, di avere una prima fase a gironi, seguita da una seconda fase ad eliminazione diretta: gli otto tennisti qualificati sono divisi in due gironi da quattro, al termine dei quali i primi due di ciascun raggruppamento avanzano alle semifinali.

Può capitare che due o tre tennisti si trovino in parità per numero di vittorie e numero di match giocati al termine della prima fase a gironi, dunque è necessario che ci siano altri criteri più specifici per poter dirimere questa situazione di parità.

REGOLAMENTO NITTO ATP FINALS 2024

La classifica finale di ogni gruppo sarà determinata dal primo dei seguenti criteri applicabili:

a) Maggior numero di vittorie.

b) Maggior numero di partite giocate.

c) Risultato scontro diretto se solo due (2) giocatori sono in parità.

d) Se tre (3) giocatori sono in parità, allora:

i) Se tre (3) giocatori hanno ciascuno una (1) vittoria, un giocatore che non ha giocato tutte e tre (3) le partite viene automaticamente eliminato ed il giocatore che avanza alla competizione a eliminazione diretta è il vincitore dello scontro diretto tra i due (2) giocatori in parità con record di 1-2; o

ii) Percentuale più alta di set vinti; o

iii) Percentuale più alta di game vinti; o

iv) Miglior piazzamento nella classifica ATP Pepperstone del lunedì successivo all’ultimo torneo ATP Tour dell’anno solare.

v) Se (i), (ii), (iii) o (iv) producono un (1) giocatore superiore (primo posto), o un (1) giocatore inferiore (terzo posto), e i due (2) giocatori rimanenti sono in parità, il pari merito tra quei due (2) giocatori sarà rotto dal risultato dello scontro diretto.

Nell’applicazione di tali criteri una partita conclusa per ritiro sarà considerata come una vittoria o una sconfitta in due set. Tuttavia, i game vinti o persi con il giocatore che si ritira non saranno considerati nell’applicazione della regola d. (iii) di cui sopra. Un giocatore che si ritira durante il girone all’italiana a causa di malattia o infortunio può proseguire la manifestazione se ciò viene approvato dal medico del torneo.

Qualsiasi giocatore che si ritiri in una partita del girone all’italiana dopo il primo turno non potrà partecipare alla competizione ad eliminazione diretta.