Quando il sorteggio delle ATP Finals 2024? Data, orario, fasce, possibili avversari di Sinner

Il sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2024 di tennis si terrà giovedì 7 novembre alle ore 12.00: gli otto tennisti qualificati verranno divisi in quattro fasce di merito, da ciascuna delle quali i due tennisti compresi finiranno in raggruppamenti diversi.

Sabato 9 novembre, ovvero al termine dei tornei di categoria ATP 250 di Belgrado e Metz, la Race ATP verrà chiusa e saranno definiti gli otto qualificati alle Finals: cinque tennisti sono già certi del pass per l’ultimo atto, mentre nell’ultima settimana a disposizione sono in quattro a giocarsi gli ultimi tre posti in palio.

Nella prima urna saranno inclusi l’azzurro Jannik Sinner ed il tedesco Alexander Zverev: i due tennisti, per quanto sopra esposto, essendo nella medesima fascia di merito, non potranno affrontarsi nella prima fase a gironi, ma eventualmente soltanto nella seconda fase ad eliminazione diretta.

In seconda fascia ci saranno, invece, lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il russo Daniil Medvedev: in sede di sorteggio, come detto, uno finirà con Sinner e l’altro con Zverev. Lo statunitense Taylor Fritz verrà inserito nella terza urna ed assieme a lui ci sarà il sesto classificato della Race.

Anche in questo caso uno finirà nel girone dell’italiano ed uno nel girone del teutonico. La quarta urna, infine, comprenderà i tennisti che chiuderanno l’anno al settimo ed all’ottavo posto della graduatoria e, allo stesso modo, uno finirà con Sinner e l’altro con Zverev.

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEL GIRONE

Seconda fascia

3 Carlos Alcaraz (Spagna)

4 Daniil Medvedev (Russia)

Terza fascia

5 Taylor Fritz (Stati Uniti)

6 X (Il sesto classificato della Race dopo Metz e Belgrado)

Quarta fascia

7 Y (Il settimo classificato della Race dopo Metz e Belgrado)

8 Z (L’ottavo classificato della Race dopo Metz e Belgrado)

RACE ATP

1 Jannik Sinner ITA 10330

2 Alexander Zverev GER 7315

3 Carlos Alcaraz ESP 6810

4 Daniil Medvedev RUS 4830

5 Taylor Fritz USA 4300

6 Novak Djokovic SRB 3910

7 Casper Ruud NOR 3855

8 Alex de Minaur AUS 3745

9 Andrey Rublev RUS 3720