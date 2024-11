Quando il processo di Sinner al TAS? Si va verso il 2025: chi sono i giudici

Jannik Sinner ha archiviato una stagione davvero memorabile: ha vinto due Slam (Australian Open e US Open), ha dettato legge in tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai), si è imposto alle ATP Finals da imbattuto e ha conquistato anche due tornei ATP 500 (Halle e Rotterdam). Il fuoriclasse altoatesino ha chiuso l’annata agonistica da numero 1 del mondo e con la ciliegina sulla torta della Coppa Davis alzata al cielo insieme ai compagni di squadra sul cemento di Malaga.

Il tennista italiano si sta ora godendo qualche giorno di riposo e poi inizierà la preparazione in vista del 2025, che lo vedrà tornare in campo direttamente agli Australian Open, in programma dal 12 al 26 gennaio sul cemento di Melbourne. Questo per quanto riguarda la parte sportiva, ma purtroppo bisogna fare i conti anche con il noto ricorso presentato dalla WADA al TAS per la positività al Clostebol riscontrata al giocatore durante il Masters 1000 di Indian Wells.

Jannik Sinner è stato assolto dall’ITIA (tribunale indipendente), ma l’Agenzia Mondiale Anti Doping ha voluto procedere con il ricorso. Al Tas di Losanna non si giudicherà in merito alla legittimità della decisione presa da ITIA, ma si riesaminerà il caso da zero e dunque Sinner dovrà dimostrare di non essere stato negligente. Se il Tribunale accoglierà favorevolmente le motivazioni fornite dall’atleta e il responso dei vari documenti, allora non ci saranno sanzioni nei confronti del 23enne. In caso contrario, invece, l’azzurro rischiererà una squalifica fino a un massimo di due anni.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la WADA avrebbe depositato la memoria di appello e avrebbe scelto il proprio arbitro. Nei prossimi giorni anche i legali dell’atleta dovrebbero fare lo stesso e così nelle prossime settimane si comporrà il collegio giudicante. Al momento non ci sono però date certe: il processo potrebbe svolgersi a febbraio o a marzo, ma va tenuto conto che l’arbitrato si sosterrà quando tutte le parti saranno d’accordo.

Ricordiamo che tre giudici presiederanno alle varie udienze ed emetteranno il verdetto finale: uno sarà selezionato dal TAS, uno sarà scelto dalla WADA e uno verrà nominato da Jannik Sinner. Il Collegio Arbitrale ascolterà le varie parti e studierà i vari documenti che verranno presentati presso la corte di Losanna. La loro identità verrà comunicata ufficialmente nelle prossime settimane, poi bisognerà aspettare l’agenda giudiziaria.