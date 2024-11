Quando gioca Jannik Sinner alle ATP Finals? C’è una doppia possibilità di date: le opzioni di programma

Jannik Sinner si presenterà da numero 1 al mondo alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica. Il fuoriclasse altoatesino sarà uno dei grandi favoriti sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino, dove si giocherà dal 10 al 17 novembre. Dopo aver perso l’atto conclusivo della passata edizione contro il serbo Novak Djokovic, l’azzurro cercherà il grande exploit di fronte al proprio pubblico in modo da mettere la ciliegina sulla torta a un 2024 da urlo, condito per il momento da due sigilli negli Slam (Australian Open e US Open) e da tre affermazioni nei Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai).

Ma quando giocherà Jannik Sinner alle ATP Finals? Il debutto del 23enne avrà luogo in una giornata tra domenica 10 novembre e lunedì 11 novembre. Questa è la doppia opzione offerta dal calendario: un girone giocherà domenica e un altro lunedì, poi si alterneranno in modo che gli atleti scendano in campo ogni due giorni per disputare i tre incontri del round robin. Il sorteggio dei due raggruppamenti avrà luogo giovedì 7 novembre, quando l’azzurro scoprirà i suoi avversari: uno sarà tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (n. 3) e il russo Daniil Medvedev (n. 4), un altro tra il serbo Novak Djokovic (n. 5) e chi sarà al numero 6, l’ultimo tra n.7 e n.8.

Sembra molto probabile che Jannik Sinner possa esordire domenica 10 novembre alle ore 21.00: è il numero 1 del mondo e padrone di casa, un suo match in prima serata nel giorno di festa è molto appetibile, in più avrebbe anche un giorno di riposo in più in caso di qualificazione alle semifinali. Ne sapremo di più giovedì, quando nelle ore successive al sorteggio scopriremo la programmazione delle prime due giornate del torneo che incoronerà il maestro del 2024.

QUANDO GIOCA SINNER ALLE ATP FINALS?

Il debutto è previsto o domenica 10 novembre o lunedì 11 novembre, in orario da definire

Se esordirà domenica allora poi giocherà gli altri due incontri martedì e giovedì, altrimenti le due successiva sfide andranno in scena mercoledì e venerdì.