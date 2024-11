Puppo sulle ATP Finals: “Avrei voluto Alcaraz nel girone di Sinner. L’italiano mi sembra più sereno”

Saranno Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex de Minaur gli avversari di Jannik Sinner nella fase a gironi delle ATP Finals di Torino. Si profila dunque all’orizzonte una probabile semifinale contro Alexander Zverev o Carlos Alcaraz, i grandi favoriti per occupare le prime due posizioni nell’altro raggruppamento. Peccato per la pesante sconfitta contro Qinwen Zheng di Jasmine Paolini, eliminata dal torneo di singolare delle WTA Finals a Riad. Di questo e di molto altro si è discusso nell’appuntamento giornaliero di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

“Alcaraz non ha pescato la parte di tabellone di Sinner, perché è così che bisogna dirlo e non alla rovescia. Io avrei preferito che ci fosse lo spagnolo nel girone di Jannik, proprio per vedere questa partita. Saremmo stati certi di vederla, ecco. Io non penso perda da Alcaraz, poi ovviamente può anche succedere. Di sicuro lo spagnolo, insieme a Zverev, è il giocatore più competitivo. Come ha detto Jannik, i campi sono leggermente più lenti rispetto all’anno scorso e questo potrebbe anche non essere sgradito da Alcaraz. Battendo l’iberico nel girone, avresti inoltre provocato probabilmente una semifinale Alcaraz-Zverev trovando un avversario un po’ più comodo sulla carta“, l’analisi di Puppo sul sorteggio.

Sulla netta sconfitta di Paolini contro Zheng nello spareggio per il secondo posto nel girone alle Finals: “Chiaramente è dispiaciuto averla vista così, un po’ in disarmo. Lei ha detto che era troppo nervosa. C’è da dire effettivamente che per tutta la stagione ha dimostrato di avere due avversarie che fa molta fatica ad affrontare, proprio Zheng e Sabalenka. La cinese crescerà ancora in classifica, è campionessa olimpica e farà sicuramente altri risultati pesanti, non ho dubbi“.

Sullo stato d’animo di Sinner, ancora in attesa dell’esito del ricorso Wada: “Tendo a pensare adesso al fatto che Sinner abbia vinto tutte queste partite dopo che è uscita la notizia, ma anche dopo la decisione della Wada di fare appello. Nel vedere le immagini di Jannik in questi giorni, ho avuto la percezione di un po’ di serenità. Non dico di vederla, ma la percepisco da parte di Sinner. È impensabile che la forza del suo gruppo, di chi gli sta intorno e la sua, a un certo punto non stia prevalendo seppur in attesa di questa sentenza. Io lo percepisco un po’ più sereno, ecco, e me lo auguro. Sarebbe bello che fosse così, anche se magari mi sbaglio“.