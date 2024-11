Petra Vlhova assente a Levi. Shiffrin (per ora) senza rivali in slalom?

Mikaela Shiffrin contro tutte alla vigilia del primo slalom speciale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino, in programma a Levi dalle ore 11.00 (seconda manche alle 14.00). La fuoriclasse americana è la favorita d’obbligo sulle nevi finlandesi, dopo il discreto quinto posto dello scorso 26 ottobre nel gigante inaugurale di Soelden.

Almeno per il momento Shiffrin non dovrà fare i conti con la sua grande rivali degli ultimi anni tra i rapid gates, Petra Vlhova, ancora alle prese con il recupero dal brutto infortunio al ginocchio (rottura del crociato) rimediato a gennaio nell’incidente di Jasna. La slovacca salterà con ogni probabilità anche l’appuntamento di Gurgl, mentre c’è un piccolo spiraglio per vederla in azione nella tournée nordamericana a partire da Killington.

La 29enne nativa di Vail, detentrice della Coppa di slalom, proverà a sfruttare al massimo la temporanea assenza di Vlhova per mettere in cascina punti pesanti in ottica classifica generale. Ad oggi la miglior Shiffrin sembra senza altre rivali credibili in slalom, ma se la statunitense dovesse concedere qualcosa allora lo scenario potrebbe cambiare.

Le uniche potenzialmente in grado di mettere un po’ sotto pressione Mikaela magari già sulla Levi Black potrebbero essere la tedesca Lena Duerr, la svizzera Wendy Holdener e la svedese Anna Swenn Larsson, ma attenzione anche alla giovane croata Zrinka Ljutic e ad alcune mine vaganti come l’austriaca Katharina Liensberger e le elvetiche Michelle Gisin e Camille Rast.