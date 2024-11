Perché Russell (2 volte) e Hamilton sono sotto investigazione: cosa può cambiare per la Ferrari

Si prevede un lungo post gara a Interlagos, sede del 21° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. In Brasile, la vittoria è andata a uno straordinario Max Verstappen, capace di rimontare dal 17° al 1° posto, interpretando alla perfezione una gara in cui Safety Car e sospensione per la tanta pioggia hanno portato diverse volte al cambio di scenario.

L’asfalto bagnato ha reso arduo l’interpretazione a tutti i protagonisti e da questo punto di vista il primo a farne le spesa è stato Lance Stroll, andato fuori pista nel corso di giro di formazione e causando la partenza abortita del GP. Da regolamento, le vetture avrebbero rimanere in griglia in attesa della nuova procedura, ma la regola è stata violata nel caso specifico da Lando Norris, George Russell, Yuki Tsunoda e da Liam Lawson che hanno effettuato un nuovo giro di formazione, cosa poi imitata con non poche remore dagli altri piloti.

Da capire a questo punto quali saranno le valutazioni degli Steward. Nel caso della Mercedes, poi, vi è un’altra infrazione finita sotto la lente di ingrandimento della FIA. La questione si lega all’intervento fatto dei tecnici sulle pressioni delle gomme delle vetture di Russell e di Lewis Hamilton in griglia, quando queste erano già state montate.

Bisognerà, quindi, aspettare cosa decideranno i commissari su queste situazioni che si sono accavallate nel corso di un GP folle e pieno di emozioni. Chiaramente se dovessero esserci delle penalizzazioni in termini di tempo da aggiungere a quello finale, Charles Leclerc (quinto) potrebbe guadagnare una posizione, cioè quella di Russell.