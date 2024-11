Perché Norris è sotto investigazione: l’infrazione e cosa può cambiare

Lando Norris ha tagliato il traguardo in sesta posizione al termine del Gran Premio del Brasile 2024, ventunesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il risultato della rocambolesca gara di Interlagos, pesantemente condizionata dal maltempo, potrebbe però subire delle modifiche nelle prossime ore in seguito ad alcune investigazioni.

Una delle indagini riguarda proprio il pilota inglese della McLaren, reo di una presunta condotta irregolare in occasione della procedura di ripartenza dopo l’incidente dell’Aston Martin di Lance Stroll nel giro di formazione. Norris, che scattava dalla pole position, avrebbe infatti commesso un grave errore di valutazione cominciando un nuovo giro di formazione nel momento in cui la Race Direction aveva deciso di rimandare lo start.

L’indicazione della direzione gara è stata quella di “abortire” la partenza del Gran Premio, quindi tutti i piloti avrebbero dovuto fermarsi semplicemente in griglia per una nuova procedura (con l’ingresso dei meccanici in pista ed uno stop di circa 10 minuti prima di ripartire). Norris, il primo dello schieramento, ha violato questo procedimento ripartendo per un altro ‘formation lap’.

Con questa manovra Lando ha tratto in inganno anche altri driver come George Russell e le Racing Bulls di Yuki Tsunoda e Liam Lawson, che lo hanno seguito e sono a loro volta investigati per una presunta infrazione del regolamento. La sesta posizione di Norris potrebbe essere comunque al sicuro, avendo un vantaggio superiore ai 10 secondi sul settimo classificato, mentre una sanzione più pesante rischia di farlo scivolare addirittura fuori dalla zona punti.