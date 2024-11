Perché Alcaraz é già fuori alle ATP Finals per il quoziente game. Ruud favorito, Rublev spera

L’avventura di Carlos Alcaraz alle ATP Finals 2024 si è conclusa. Lo spagnolo è stato sconfitto dal tedesco Alexander Zverev (n.2 del mondo) con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 nell’ultima giornata del gruppo “John Newcombe” ed è costretto a salutare l’Inalpi Arena. Una partita strepitosa del tedesco, in grande spinta da fondo e praticamente inattaccabile al servizio. Zverev supera il turno da primo del girone, quindi, e affronterà domani Taylor Fritz.

Alcaraz, invece, è matematicamente eliminato. Il coefficiente game vinti/persi affossa l’iberico, in considerazione anche del risultato della prima partita persa contro il norvegese Casper Ruud (6-1 7-5). Un score che è pesato come un macigno sul percorso di Carlitos, costretto quindi a lasciare Torino prima di quello che avrebbe voluto, in una settimana c’è da dire in cui le sue condizioni di salute non erano perfette.

CLASSIFICA GRUPPO “JOHN NEWCOMBE”

1. Zverev (Ger) 3-0 (set 6-0, game 38-27) – In semifinale

2. Ruud (Nor) 1-1 (set 2-2, game 22-19)

3. Alcaraz (Esp) 1-2 (set 2-4, game 29-35) – Eliminato

4. Rublev 0-2 (set 0-4, game 17-25)

In questo quadro, bisogna aspettare chi sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner domani in semifinale e il nome verrà fuori dalla partita di stasera tra il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev. Le combinazioni sono le seguenti:

Se Ruud Batte Rublev (in 2 o 3 set) – Zverev 1° e Ruud 2°;

Se Rublev batte Ruud in 3 set: Zverev 1° e Ruud 2°;

Se Rublev batte Ruud in due set: Zverev 1° e il secondo determinato dalla percentuale game vinti.

In quest’ultimo caso, considerando che la differenza game vinti/persi per lo scandinavo è pari a +3 e al moscovita -8, quest’ultimo deve vincere con uno scarto di almeno sei game in due parziali, come ad esempio 6-3 6-3.