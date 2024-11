Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri si impongono in scioltezza nella rhythm dance al Grand Prix de France

Tutto facile per Charléne Guignard-Marco Fabbri in occasione della rhythm dance del Grand Prix de France, terzo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio di figura in scena questo weekend nella città di Angers. Prova solida per il binomio-monumento della Nazionale azzurra, il quale ha però ottenuto un punteggio al di sotto delle aspettative.

Il motivo è ben spiegato. Gli allievi di Barbara Fusar Poli, pur convincendo nell’excursus musicale proveniente dagli anni 50’s-60’s-70’s imposto dal regolamento, hanno perso leggermente terreno nei twizzles, chiamati sì di livello 4 (come il sollevamento rotazionale) ma valutati con GOE dalla media di +3 a causa di una lieve perdita di unisono. Ma a pesare maggiormente sulla valutazione è stato il pattern, solo di livello 2. Discreta poi la serie di passi sulla midline, chiamata di livello 2-3.

Ottenendo di gran lunga il miglior riscontro anche nelle components Marco e Charléne si sono attestati in zona 82.20 (45.73, 36.47), praticamente cinque punti in meno rispetto alo score del Lombardia Trophy (87.45) e due rispetto allo Shanghai Trophy (84.99)

Rimangono comunque lontani gli altri inseguitori: i padroni di casa Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud si sono posizionati al posto d’onore guadagnando 77.75 (44.45, 34.40), staccando nettamente la coppia medaglia di bronzo continentale Allison Reed-SAulius Ambrulevicicus, terzi con 74.49 (41.35, 33.14). La free dance andrà in scena domani, sabato 2 novembre, a partire dalle 17:50.