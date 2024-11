Pattinaggio artistico, torna in pista Wenjing Sui? La Campionessa Olimpica ha un nuovo partner

Un piccolo mistero sta catturando l’attenzione degli amanti del pattinaggio artistico. Poche ore prima dell’inizio della Cup Of China, ultimo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025, alcuni utenti hanno notato un particolare decisamente non banale riguardante Wenjing Sui, oro a Pechino 2022 (nonché argento a Pyeongchang 2018) nelle coppie insieme ad Han Cong.

La pagina della pattinatrice presente sul database nuovo di zecca fornito dall’International Skating Union è stata infatti aggiornata. Adesso la cinese risulta unita ad un nuovo pattinatore, Zeen Li, mentre Han figura solo in qualità di ex partner.

Se il volto dell’oro olimpico è chiaramente noto ad appassionati e addetti ai lavori, lo stesso non si può certamente dire di Li. L’atleta ha cominciato la carriera da singolarista, non trovando mai particolare lustro, accomodandosi sempre ben al di là della top 15 negli eventi interni a cui ha partecipato. Dopo una breve parentesi nella danza, dove ha provato a gareggiare con Meihong Zhang ottenendo risultati poco edificanti, l’asiatico è passato quindi alle coppie, dove ha fatto tandem con la giovane Youmei Sun. Il binomio non ha varcato i confini asiatici, ma si è ben comportato tra le mura amiche, fino a guadagnare la quarta piazza finale negli ultimi Campionati Nazionali.

Difficile capire che quale sia il reale tentativo della Federazione cinese, al momento con buoni pattinatori in proiezione ma orfana di coppie di un certo peso per gli eventi più imminenti. Probabilmente l’obiettivo è quello di proporre dei rappresentanti credibili in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026, anche se la sensazione è che il Paese cinese, da sempre con una tradizione molto forte nella specialità, si ritroverà comunque a rincorrere, puntando poi sui team del futuro, pronti a sbaragliare già dal circuito Junior Grand Prix come Zhang Jiaxuan-Huang Yihang e Zhang Xuanqi–Feng Wenqiang.