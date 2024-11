Pattinaggio artistico: Matteo Rizzo in scia del podio dopo lo short alla Cup Of China

Tre pattinatori sopra quota 90 e un Matteo Rizzo in scia del podio. Va in archivio un interessante short program maschile all’Hauxi Cultural and Sports Center di Chongqing, venue che ospita questo fine settimana la Cup Of China, ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico. Dopo il segmento breve è il nipponico Shun Sato a guidare le operazioni, mentre il gioiellino della Nazionale azzurra ha centrato il quinto posto.

Discreta la prova di Rizzo, il quale ha pagato dazio nell’esecuzione del quadruplo loop, corto di rotazione e sporcato da un atterraggio difficile. Bene invece il resto degli elementi di salto, a partire dalla combinazione triplo lutz/triplo toeloop e dal triplo axel, collocato in zona bonus.

Perdendo qualcosa in termini di punti anche nella trottola con cambio di piede in posizione camel l’allievo seguito dal padre Valter si è dovuto accontentare di 84.92 (44.42, 40.50), piazzandosi alle spalle del georgiano Nika Egadze, al momento quarto con 87.73 (48.95, 38.78) sfoderando l’artiglieria pesante, ovvero due quadrupli (un salchow combinato al triplo toeloop) e un triplo axel, raccogliendo 87.73 (48.95, 38.78).

In forte crescita Sato, capace di sfiorare quota 100 con una performance da 98.75 (57.34, 42.41) maturata grazie a salti di qualità come il quadruplo lutz, il quadruplo toeloop/triplo toeloop e il triplo axel. Bella prestazione infine per il kazako Mikhail Shaidorov, il quale ha ottenuto 93.21 (54.50, 38.71) precedendo il francese Adam Siao Him Fa, terzo con 91.22 (49.64, 42.58) cadendo nel quadruplo toeloop.

Da segnalare infine la decima piazza di Nikolaj Memola, rimasto inchiodato al decimo posto con 68.87 (32.27, 36.50) per via di un’imprecisione nel quadruplo lutz (sottoruotato e con filo di ingresso non chiaro) atterrato con step out e nella combinazione, viziata da un doppio toeloop in coda al triplo lutz (anche questo redarguito per l’ingresso). Nel libero, in scena domani, l’azzurro andrà a caccia della rimonta.