Pattinaggio artistico: incredibile al Finaldia Trophy! Un errore di Gilles-Poirier regala la vittoria a Fear-Gibson

Termina con una sorpresa clamorosa l’ultima prova valida per il Finlandia Trophy 2024, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio di figura andato in scena questo weekend in Finlandia, precisamente presso l’Ice Hall di Helsinki. Nella danza sul ghiaccio infatti a spuntarla sono stati Lilah Fear-Lewis Gibson che, esattamente come successo a Skate America, hanno approfittato dei passaggi a vuoto dei diretti avversari, in questo caso i quotatissimi Piper Gilles-Paul Poirier, staccando il pass per le finali di Grenoble a punteggio pieno.

Ma cosa è successo? I canadesi, in testa dopo la rhythm dance con due punti e mezzo di vantaggio, hanno pagato dazio per via di una caduta del cavaliere arrivata in coda nell’ultimo set di twizzles. Un passaggio a vuoto pesante che ha inchiodato il loro punteggio in quota 116.14 (64.58, 52.56) per 200.79. Ad approfittarne sono stati dunque i britannici Fear-Gibson che, incredibilmente, hanno incasellato il terzo successo consecutivo in una tappa di qualificazione pattinando una free dance senza sbavature, molto originale, premiata con lo score di 121.19 (68.35, 53.84) per 203.22.

Il destino potrebbe riservare un paradosso: perché i danzatori d’Oltremanica, pur avendo di fatto vinto la prima fase, potrebbero (salvo altre imprevedibili sorprese) non salire sul podio nelle finali in quanto sulla carta inferiori ai primi tre della classe (Madison Chock-Evan Bates, Gilles-Poirier e Guignard Fabbri, tutti e tre autori di almeno una gara sottotono). Come da pronostico invece i padroni di casa Juulia Turkkila-Matthias Versluis hanno completato il podio piazzandosi al terzo posto avvicinandosi a quota 200, guadagnando nello specifico 118.29 (65.85, 52.44) per 196.60.

La settimana prossima la carovana del Grand Prix si sposterà in oriente per la Cup Of China, ultima tappa che potrebbe regalare la finale a Guignard-Fabbri ed a Conti-Macii. In lizza anche Matteo Rizzo e Nikolaj Memola in campo maschile.