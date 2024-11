Pattinaggio artistico: Ghilardi-Ambrosini a caccia della finale del Grand Prix al Finlandia Trophy

Una missione difficile, ma da tentare fino alla fine. Si alza la tensione in casa Italia in vista del Finlandia Trophy 2024, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in scena questo weekend sul ghiaccio di Helsinki. Nella gara delle coppie d’artistico infatti Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini andranno a caccia di un posto in finale, consapevoli di non potersi permettere sbavature pesanti per poter compiere l’impresa.

L’esperto binomio azzurro può contare sulla terza posizione conquistata in occasione del Grand Prix de France. Un risultato leggermente fortuito, maturato anche per le sotto prestazioni degli avversari. Ma è evidente che sul ghiaccio di Angers sia stato mandato un segno del destino. E adesso che gli allievi di Rossana Murante sono in corsa per tornare in Francia a dicembre, serve davvero una performance di alto profilo per raggiungere l’obiettivo.

Quello che dovranno fare i nostri ragazzi è trovare continuità realizzata negli elementi di salto in parallelo, spesso e volentieri venuta meno nelle ultime uscite. Si tratta fondamentalmente di un ultimo, importantissimo, passo in vista di un salto di qualità che sembra ormai imminente. Con la grande solidità nelle difficoltà d’insieme, Ghilardi-Ambrosini possono avere le carte in regola per poter davvero fare male a tutti i rivali, nessuno escluso.

Ma quali saranno le coppie da temere maggiormente? Rebecca e Filippo se la vedranno con i Campioni Mondiali in carica Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, primi a Skate Canada, ma anche con gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, reduci da una deludente quinta piazza a Skate America e a caccia di riscatto. Serve una vittoria per avere l’aritmetica, è il momento di alzare l’asticella.