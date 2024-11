Paris Basketball-Virtus Bologna oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

La Virtus Bologna vuole staccarsi dalle zone basse di classifica di Eurolega. Proverà a sbloccarsi nella dodicesima giornata della competizione continentale ma si è attesi da una trasferta assai complicata contro il Paris Basketball.

I transalpini stanno sorprendendo tutti alla loro prima partecipazione in Eurolega: sono nel gruppetto delle seconde con Olympiakos e Bayern Monaco e alle spalle del Fenerbahce primo, grazie ad un attacco rapidissimo e frizzante, guidato in campo da T.J. Shorts e in panchina da Tiago Splitter, ex campione NBA con i San Antonio Spurs.

E per Marco Belinelli sarà un ritorno al passato, andando a reincontrare proprio il suo ex compagno di squadra in Texas. Bologna che sta provando nel mentre ad aggiustare le cose a roster. Rayjon Tucker, autore di pochissime prestazioni convincenti, appare infatti in uscita e potrebbe essere sostituito a breve.

Inizio del match previso all’Adidas Arena di Parigi alle ore 20:30. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale per aggiornarvi su ogni azione di questa sfida di Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Giovedì 28 novembre

Ore 20:30 Paris Basketball-Virtus Bologna – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA PARIS BASKETBALL- VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

