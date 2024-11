Paolini-Zheng non vale solo la semifinale: i punti in palio e le proiezioni nella corsa al n.3 del ranking WTA

In virtù del nuovo regolamento, entrato in vigore a stagione in corso, alle WTA Finals il sistema di attribuzione dei punti a partire dall’edizione 2024 ricalca quello delle Finals maschili: 200 per ogni successo nella fase a gironi, senza alcun punto assegnato alla tennista perdente.

Jasmine Paolini e la cinese Zheng Qinwen hanno vinto contro la kazaka Elena Rybakina e perso contro la bielorussa Aruna Sabalenka: entrambe hanno guadagnato 200 punti ed altri 200 saranno in palio nel match che domani vedrà le due scontrarsi per un posto in semifinale.

La sfida avrà a tutti gli effetti le sembianze di un quarto di finale: chi vince passerà al penultimo atto della manifestazione come seconda del girone, mentre chi perde sarà eliminata. In attesa del match odierno tra Coco Gauff e la polacca Iga Swiatek, una vittoria domani potrebbe anche valere all’azzurra il terzo posto nel ranking WTA.

Nella classifica ufficiale rilasciata lunedì scorso Jasmine Paolini era al quarto posto a quota 5144, a soli 86 punti dalla terza piazza della statunitense Coco Gauff, e nella prima giornata entrambe avevano vinto, lasciando invariato questo distacco.

Nella seconda giornata, però, come detto, Paolini ha perso contro Sabalenka, mentre Gauff giocherà oggi: in caso di sconfitta della statunitense e successiva vittoria dell’italiana, allora l’azzurra si troverebbe virtualmente al terzo posto della classifica, dovendo poi attendere l’esito dell’ultimo match di Gauff.

RANKING WTA UFFICIALE

Lunedì 4 novembre 2024

1 Aryna Sabalenka 9016

2 Iga Swiatek 7970

3 Coco Gauff 5230

4 Jasmine Paolini 5144

5 Elena Rybakina 4971

6 Jessica Pegula 4705

7 Qinwen Zheng 4540

[…]

13 Barbora Krejcikova 2814

RANKING WTA VIRTUALE

Martedì 5 novembre 2024

1 Aryna Sabalenka 9416 (+400)

2 Iga Swiatek 8170 (+200)

3 Coco Gauff 5430 (+200)

4 Jasmine Paolini 5344 (+200)

5 Elena Rybakina 4971

6 Qinwen Zheng 4740 (+200)

7 Jessica Pegula 4705

[…]

13 Barbora Krejcikova 2814