Paola Egonu ritrova il suo passato in Champions League: la sfida al VakifBank e le sirene future

Paola Egonu sta ritrovando pian piano la forma dei giorni migliori dopo l’operazione al naso che l’ha costretta a saltare i primi due mesi di stagione. L’opposto di Milano è tornata in azione nelle ultime due settimane, anche se non ha potuto fare la differenza nel big match di Serie A1 perso nettamente contro Conegliano. La bomber veneta cercherà di essere grande protagonista in occasione del prossimo impegno della formazione meneghina, che giovedì 28 novembre incrocerà il VakifBank Istanbul in Champions League.

Paola Egonu ritroverà il suo passato, visto che ha indossato la casacca della compagine turca nella stagione 2022-2023, quando trascinò il sestetto di coach Giovanni Guidetti verso la conquista della Champions League. Fu il terzo sigillo dell’attaccante nella massima competizione continentale dopo quelli del 2019 con Novara e del 2021 con Conegliano, utile per salutare la metropoli anatolica lasciando un bel ricordo prima di accasarsi a Milano.

Paola Egonu punterà a fare la differenza a suon di punti, in modo da regalare al Vero Volley il terzo successo nella fase a gironi e issarsi così in solitaria in testa al gruppo C proprio davanti alle rivali di giornata, ipotecando la qualificazione ai quarti di finale. Tra le fila del VakifBank spiccano Caterina Bosetti, Zehra Gunes, Kiera Van Ryk, Derya Cebecioglu, Cansu Ozbay e Alexandra Frantti: probabilmente la compagine lombarda partirà con i favori del pronostico.

Non si tratta del primo ritorno al passato per Paola Egonu, perché anche l’anno scorso Milano e VakifBank Istanbul erano nello stesso girone di Champions League: il sestetto italiano espugnò lo Spor Sarayi Salonu con un secco 3-0 e poi perse al tie-break il confronto di ritorno, dopo aver già acquisito la certezza del primato nel raggruppamento. E attenzione alle sirene di mercato: nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno dell’azzurra in Turchia…