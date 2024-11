Paola Egonu e le voci di mercato: il Galatasaray smentisce. Tutti gli scenari e il presunto malcontento

Nella giornata di ieri si era parlato del presunto malcontento di Paola Egonu a Milano, emerso dal post pubblicato dall’accreditato giornalista turco Enes Yalniz sui suoi profili social. Secondo il cronista di TRT, l’opposto sarebbe scontenta al Vero Volley e si aspetterebbe una separazione a breve termine. Nell’immediato si sono accese diverse sirene di mercato sull’attaccante, al momento in recupero da un intervento chirurgico alle fosse nasali.

Si era vociferata la possibilità di un suo ritorno in Turchia, dove nel 2022-2023 vinse la Champions League con la maglia del VakifBank Istanbul. La corazzata di coach Giovanni Guidetti e il Galatasaray Istanbul erano le squadre più gettonate, ma per quanto riguarda il Galatasaray è arrivata la smentita da parte del vicepresidente Mehmet Cibara: “Abbiamo appena creato questa squadra e siamo molto soddisfatti delle prestazioni e dell’affiatamento dei nostri giocatori. Non abbiamo incontrato nessun giocatore o allenatore nazionale o estero per il trasferimento. Ciò che è stato scritto e detto oltre a questo non è vero“.

Non sono mancate anche altre ipotesi, come quella di possibile scambio tra Milano e Scandicci con l’approdo di Ekaterina Antropova nel capoluogo lombardo e quella di uno sbarco nella nuova lega professionistica statunitense, ma al momento sono soltanto rumors basati sul post di Yalniz e che non hanno chiaramente altra riprova. Paola Egonu sta lavorando per rientrare prontamente in campo con la squadra milanese, che ha dovuto abbandonare per la Supercoppa Italiana e le prime sei partite di Serie A1.