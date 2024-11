Pallanuoto: sabato la quinta giornata della Serie A1. AN Brescia e Pro Recco vogliono proseguire la corsa in vetta

Prosegue senza interruzioni la regular season del campionato di Serie A1 di pallanuoto al maschile. Domani in acqua tutte le quattordici squadre, sette i match in programma in questo sabato pomeriggio.

Attesa ovviamente per AN Brescia e Pro Recco, che sono ancora a punteggio pieno e vorranno proseguire il cammino immacolato: la squadra di Sandro Bovo ospita il Catania alla Mompiano, i campioni d’Italia se la vedranno in casa del Palermo. Da seguire anche uan sfida di lusso come quella tra Ortigia ed RN Savona.

Match interessanti anche nelle retrovie quelli tra T Academy Olympic Roma e Iren Genova Quinto, e Roma Vis Nova Pallanuoto-CN Posillipo.

QUINTA GIORNATA

Sabato 9 novembre

12:00 Siracusa (Caldarella) CC Ortigia 1928-RN Savona

15:00 Terrasini (Comunale) Telimar-Pro Recco Waterpolo

15:00 Ostia (Centro Federale) Onda Forte-Pallanuoto Trieste

15:00 Brescia (Mompiano) AN Brescia-Nuoto Catania

17:00 Ostia (Centro Federale) T Academy Olympic Roma-Iren Genova Quinto

17:00 Monterotondo (Roghi) Roma Vis Nova Pallanuoto-CN Posillipo

18:00 Firenze (Nannini) RN Florentia-De Akker Team