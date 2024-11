Pallanuoto femminile: Trieste-SIS Roma 10-8 in Serie A1, Gragnolati sigla 7 gol!

La sesta giornata della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile vede cadere anche la SIS Roma: nell’anticipo giocato a Trieste le capitoline cedono alle alabardate per 10-8 e non approfittano della battuta d’arresto dell’Orizzonte Catania, sconfitta ieri a Rapallo.

Le giuliane, invece, restano l’unica formazione imbattuta in campionato e si portano a -2 dalla coppia di testa, ma con una gara da recuperare, quella del 14 dicembre in casa della Lazio: nel caso in cui si giunga in questa situazione di classifica al match, Trieste potrebbe issarsi da sola in vetta alla graduatoria.

Il match di questa sera è molto equilibrato, e le ospiti arrivano in vantaggio al primo intervallo per 2-3, anche grazie al rigore di Vukovic parato da Sesena. Tra le fila di Trieste continua a segnare soltanto Gragnolati, che dopo le due reti della prima frazione ne mette a segno altre due nella seconda per il 4-4 di metà gara.

Nel terzo periodo Trieste prova ad allungare, grazie ad altre due reti di Gragnolati ed al rigore parato da Sparano a Ranalli, ma Chiappini con due gol riprende le avversarie sul 7-7. Nell’ultimo quarto Picozzi porta in vantaggio le capitoline, ma Vukovic, Gragnolati (7 reti in tutto) e De March ribaltano il match e chiudono i conti sul 10-8.

TABELLINO

PALLANUOTO TRIESTE-SIS ROMA 10-8

PALLANUOTO TRIESTE: F. Sparano, G. Citino, E. De March 1, S. Cordovani, V. Gant, L. Cergol, G. Klatowski, F. Colletta, A. Gragnolati 7, J. Vukovic 2, G. Matafora, G. Zizza, R. Apollonio, V. Koptseva. All. Zizza.

SIS ROMA: O. Sesena, E. Zaplatina, A. Gual Rovirosa 1, A. Aprea, C. Ranalli 2, I. Chiappini 2, D. Picozzi 1, L. Di Claudio 1, L. Papi, S. Centanni, A. Cocchiere 1, S. Carosi, G. Bottiglieri, G. Aprea. All. Capanna.

Arbitri: Guarracino e Grillo.

Note – Parziali: 2-3, 2-1, 3-3, 3-1. SN: Trieste 2/8 + 2 rigori (1 fallito da Vukovic, parato da Sesena nel primo tempo), Roma 3/12 + 3 rigori, di cui 2 falliti (Ranalli sul palo nel primo tempo, sempre Ranalli nel terzo tempo parato da Sparano). Uscite per limite di falli Gant e Zizza (T) nel quarto tempo. Spettatori 200 circa.

SERIE A1 2024-2025 PALLANUOTO FEMMINILE

Programma e risultati 6a Giornata

Martedì 19 novembre 2024

RAPALLO PALLANUOTO – L’EKIPE ORIZZONTE 11-9

6^ Giornata – mercoledì 20 novembre 2024

PALLANUOTO TRIESTE – S.I.S. ROMA 10-8

6^ Giornata – sabato 23 novembre 2024

15:30 VELA NUOTO ANCONA – AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 Ancona – Piscina del Passetto

17:00 BRIZZ NUOTO – S.S. LAZIO NUOTO Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

6^ Giornata – mercoledì 27 novembre 2024

14:00 SMILE COSENZA PALLANUOTO – C.S. PLEBISCITO PD Cosenza – Piscina Comunale



Classifica

L’Ekipe Orizzonte* 15

SIS Roma* 15

Pallanuoto Trieste 13

Rapallo Pallanuoto* 12

Cosenza Pallanuoto 9

Plebiscito Padova 4

SS Lazio Nuoto** 3

Brizz Nuoto 3

AGN Energia Bogliasco 1951 3

Vela Nuoto Ancona 0

* = una partita in più

** = una partita in meno