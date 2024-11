Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: Orizzonte e SIS Roma vincono gli anticipi della quarta giornata

Nel fine settimana si giocherà la Champions League e così la Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile vede andare in scena gli anticipi della quarta giornata: successi per Orizzonte Catania e SIS Roma, che restano appaiate in testa alla classifica a punteggio pieno.

L’Ekipe Orizzonte Catania domina il match di cartello contro la Plebiscito Padova, sconfitta per 14-7 in un match che ad 8′ dal termine era sul 10-2 per le etnee, con le patavine ormai in crisi nera e con un solo punto in campionato dopo quattro turni.

Brilla ancora una volta la stella di Dafne Bettini, la quale mette a segno una rete per ogni quarto e cala un poker che annichilisce le velleità delle patavine, in un incontro indirizzato nel primo periodo, chiuso sul 5-1, e definitivamente messo in archivio con il 7-2 di metà gara ed il 10-2 al termine della terza frazione.

Agile vittoria esterna, invece, per la SIS Roma, che passa per 5-23 a Bogliasco e tiene il passo delle siciliane, lasciando le liguri nel gruppetto a quota 3 in attesa degli scontri diretti del fine settimana che riscriveranno le gerarchie delle zone calde della graduatoria.

Chiara Ranalli sugli scudi con una cinquina nella sfida dominata dalle capitoline, in grado di arrivare sul 9-3 a metà gara e poi dilagare nella seconda parte della sfida, a risultato ampiamente acquisito, con il parziale di 7-1 replicato nel terzo e nel quarto periodo.

TABELLINI

L’EKIPE ORIZZONTE-CS PLEBISCITO PD 14-7

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 1, R. Jutte, G. Viacava 1, M. Giuffrida 2, D. Bettini 4, C. Andrews 3, C. Tabani, G. Gagliardi, E. Hardy 2, A. Longo, M. Leone 1, G. Condorelli, S. Moschetti. All. Miceli.

CS PLEBISCITO PD: L. Teani, Sabbadin, B. Cassara’, M. Schaap 2, G. Delli Guanti, N. Muissu, A. Millo, P. Pedley 2, Y. Al Masri 2, F. Bozzolan, V. Sgro’, A. Grigolon 1, C. Giacon. All. A. Millo.

Arbitri: Severo e Castagnola.

Note – Parziali: 5-1, 2-1, 3-0, 4-5. Uscite per limite di falli Cassarà (P), Jutte (O) e Pedley (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Orizzonte 5/9 + 4 rigori e Plebiscito 2/10 + un rigore. Teani (P) para un rigore ad Andrews a 1’47” del terzo tempo. Celona (O) subentra a Condorelli a 5’00 del quarto tempo.

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951-SIS ROMA 5-23

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: V. Uccella, E. Bianco 2, D. Spampinato 1, L. Virzi, G. Bozzo, C. Roccalberti, B. Rosta, R. Rogondino, A. Lava 1, B. Bo 1, M. Carpaneto, C. Paganuzzi, G. De Capitani Di Vimercate, S. Deserti. All. M. Sinatra.

SIS ROMA: O. Sesena, E. Zaplatina 2, A. Gual Rovirosa, A. Aprea 1, C. Ranalli 5, I. Chiappini 2, D. Picozzi 1, L. Di Claudio 2, L. Papi 4, S. Centanni 1, A. Cocchiere 1, S. Carosi 2, G. Bottiglieri, G. Aprea 2. All. M. Capanna.

Arbitri: Visconti e Scarciolla.

Note – Parziali: 1-4, 2-5, 1-7, 1-7. Superiorità numeriche: Bogliasco 1/9 + un rigore e Roma 3/7 + un rigore. Uscita per limite di falli Spampinato (B) nel quarto tempo.

SERIE A1 2024-2025 PALLANUOTO FEMMINILE

Risultati 4a Giornata

4^ Giornata – mercoledì 6 novembre 2024

14:30 L’EKIPE ORIZZONTE – C.S. PLEBISCITO PD 14-7

14:30 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 – S.I.S. ROMA 5-23

4^ Giornata – sabato 9 novembre 2024

14:00 SMILE COSENZA PALLANUOTO – S.S. LAZIO NUOTO Cosenza – Piscina Comunale

14:30 VELA NUOTO ANCONA – BRIZZ NUOTO Ancona – Piscina del Passetto

18:30 RAPALLO PALLANUOTO – PALLANUOTO TRIESTE Rapallo (GE) – Piscina Comunale



Classifica

L’Ekipe Orizzonte* 12

SIS Roma* 12

Rapallo Pallanuoto 9

Pallanuoto Trieste 7

SS Lazio Nuoto 3

Cosenza Pallanuoto 3

AGN Energia Bogliasco 1951* 3

Plebiscito Padova* 1

Vela Nuoto Ancona 0

Brizz Nuoto 0

* = una partita in più