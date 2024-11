Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: la SIS Roma cerca l’aggancio alla vetta nel derby con la Lazio

Dopo l’anticipo che ha visto l’Orizzonte Catania superare nel big match Trieste per 12-9, si completerà domani la settima giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: la SIS Roma cercherà di riagganciare le etnee in testa alla classifica chiedendo strada alla Lazio nel derby di Acilia.

Punta al terzo posto Rapallo, che a parità di match giocati con Trieste (le giuliane dovranno recuperare il match con la Lazio sabato 14 dicembre) si trova a -1 dalle giuliane: match dall’esito sulla carta abbastanza scontato in favore delle liguri, che scenderanno in acqua ad Ancona.

Si accende la lotta per la quinta posizione: il Cosenza, attualmente a quota 9, rischia in trasferta a Bogliasco, con le liguri che, in caso di successo, aggancerebbero le calabresi. Ad approfittarne potrebbe essere il Padova, a -2 dalle cosentine: la Plebiscito ospita le acesi della Brizz Nuoto e punta al sorpasso.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

7a giornata

Mercoledì 27 novembre 2024

L’EKIPE ORIZZONTE – PALLANUOTO TRIESTE 12-9

Sabato 30 novembre 2024

15:00 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 – SMILE COSENZA PALLANUOTO Bogliasco (GE) – Piscina Comunale

15:30 VELA NUOTO ANCONA – RAPALLO PALLANUOTO Ancona – Piscina del Passetto

16:30 C.S. PLEBISCITO PD – BRIZZ NUOTO Padova –C.S. Plebiscito

18:30 S.S. LAZIO NUOTO – S.I.S. ROMA RM Acilia – C.S. Le Cupole

Classifica

L’Ekipe Orizzonte* 18

SIS Roma 15

Pallanuoto Trieste 13

Rapallo Pallanuoto 12

Cosenza Pallanuoto 9

Plebiscito Padova 7

Brizz Nuoto 6

AGN Energia Bogliasco 1951 6

SS Lazio Nuoto** 3

Vela Nuoto Ancona 0

* = una partita in più

** = una partita in meno