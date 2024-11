Pallamano: la Serie A Gold chiude il girone d’andata e definisce gli accoppiamenti per la Coppa Italia

Il girone d’andata della Serie A Gold 2024-2025 di pallamano è ufficialmente andato in archivio. Un turno, il 13esimo, che ha ulteriormente ridefinito la classifica e contemporaneamente reso noti gli accoppiamenti per le Finals della Coppa Italia 2025, in programma dal 27 febbraio al 2 marzo dell’anno prossimo.

Conversano batte Bressanone 36-32 prendendosi il primo posto e la prima testa di serie per la manifestazione in programma fra qualche mese, mentre il Cassano Magnano espugnando il campo del Teamnetwork Albatro (26-30), appaia i pugliesi in vetta alla classifica.

Bene anche Sassari che regola 39-29 il Camerano, a differenza degli Alperia Black Devils fermati sul 29-29 dallo Sparer Eppan. Fasano vincente in trasferta e di misura, per 31-32 nella tana di un Macagi Cingoli combattivo.

Blitz conclusivi per 24-26 e 28-30 del Bolzano contro il Secchia Rubiera e del Chiaravalle sul Pressano. Di seguito il recap della classifica e gli accoppiamenti per la Coppa Italia.

La classifica aggiornata:

Conversano 22 pti, Cassano Magnago 22, Raimond Sassari 21, Teamnetwork Albatro 20, Alperia Black Devils 19, Bolzano 18, Junior Fasano 13, Brixen 12, Pressano 11, Sparer Eppan 9, Publiesse Chiaravalle 6, Macagi Cingoli 5, Camerano 4, Secchia Rubiera 0

COPPA ITALIA – ACCOPPIAMENTI E DATE

QUARTI DI FINALE

27-28 febbraio 2025

[A] Teamnetwork Albatro – Alperia Black Devils

[B] Raimond Sassari – Bolzano

[C] Cassano Magnago – Junior Fasano

[D] Conversano – Brixen

SEMIFINALI

1° marzo 2025

Vincenti C-B

Vincenti D-A

La finale è in programma per domenica 2 marzo 2025.