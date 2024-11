Pallamano femminile, Francia e Norvegia si confermano negli Europei 2024

Cala il sipario sulla terza giornata valida per gli Europei di pallamano femminile 2024 che si stanno disputando tra Ungheria, Svizzera ed Austria. Come nelle prime due giornate, sono stati sei i match disputati, rispettivamente validi per i Gruppi A, C ed E.

Andiamo con ordine, partendo dal facile sigillo dell’Ungheria padrona di casa sulla Svezia (32-25) presso la Főnix Aréna di Debrecen. Il pubblico di casa ha spinto il team magiaro verso la vittoria, mentre la Turchia ha pareggiato 25-25 con la Macedonia del Nord.

Nel Gruppo C non sbaglia la Francia contro la Spagna. Le campionesse del mondo in carica hanno fatto la differenza in Svizzera presso la St. Jakobshalle di Basilea imponendosi con il punteggio di 24-22. La Polonia, invece, ha meritatamente vinto contro il Portogallo (22-21) dopo la sconfitta rimediata due giorni fa contro la Francia.

Gli ultimi verdetti, invece, sono arrivati dall’Olympiahalle di Innsbruck. Le campionesse olimpiche ed europee in carica della Norvegia hanno battuto per 38-24 nel Gruppo F le austriache padrone di casa, mentre la Slovenia ha regolato per 37-24 la Slovacchia.

Domani un nuovo fitto programma di duelli validi per i Gruppi B, D ed F. Ricordiamo il format, con il passaggio al ‘Main Round’ per le due migliori formazioni di ogni gruppo al termine della fase denominata ‘Preliminary round’.

I risultati di oggi (sabato 30 novembre)

Gruppo A

Svezia – Ungheria 25-32

Macedonia del Nord – Turchia 25-25

Gruppo C

Polonia – Portogallo 22-21

Francia – Spagna 24-22

Gruppo E

Norvegia – Austria 38-24

Slovenia – Slovacchia 37-24