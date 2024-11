Pallamano, agli Europei Femminili vanno a segno Danimarca e Germania

La seconda giornata degli Europei Femminili 2024 di pallamano è andata in archivio. Tante le partite giocate venerdì 29 novembre fra Basilea (Svizzera), Debrecen (Ungheria) e Innsbruck (Austria), ecco come sono andate nel dettaglio.

Gruppo B

Il Montenegro vince 24-18 il derby contro la Serbia, in una pool che ha fatto registrare anche il tiratissimo 29-28 con cui la Romania ha superato la Cechia, in una battaglia decisa dalla rete di Bors.

Gruppo D

Le superpotenza Danimarca non sbaglia all’esordio mettendo a referto un 34-26 importante contro una Croazia comunque molto organizzata, all’interno di una pool dove la Svizzera ha saputo avere la meglio per 28-25 sulle Far Oer.

Gruppo F

La Germania è sicurissima nel primo passo del suo cammino: 30-17 all’Ucraina, in un raggruppamento che ha visto i Paesi Bassi imporsi 27-25 sull’Islanda.

Sabato 30 novembre, nuove partite in agenda: alle 15:30 apre Polonia-Portogallo (Gruppo C), poi alle 18:00 Svezia-Ungheria (Gruppo A), Norvegia-Austria (Gruppo E) e Francia-Spagna (Gruppo C), infine alle 20:30 Slovenia-Slovacchia (Gruppo E) e Macedonia del Nord-Turchia (Gruppo A).