Pagelle slalom femminile Gurgl 2024: Shiffrin inarrestabile, Colturi sboccia, Rast si conferma, Della Mea che peccato!

PAGELLE SLALOM FEMMINILE GURGL

Sabato 23 novembre

MIKAELA SHIFFRIN 100-1: ormai si parla solo con i numeri per lei. Vittoria numer0 99 in carriera (podio numero 154), la 62esima in slalom, nonché la seconda di fila tra i pali stretti in questo avvio di stagione. Vince anche a Gurgl non mettendo nemmeno le marce alte. Un dominio davvero clamoroso per la nativa di Vail. Comodamente al comando a metà gara, nella seconda discesa gestisce senza alcun patema. Di un altro pianeta.

LARA COLTURI 9: l’italiana che gareggia sotto la bandiera albanese centra il miglior risultato della carriera con un secondo posto storico! Già ottima quarta dopo la prima manche, nella seconda non si accontenta e spinge fino al traguardo andando a cogliere un podio di platino. Ne siamo certi, non rimarrà l’unico della sua carriera avendo solo 18 anni.

CAMILLE RAST 8: la svizzera centra un risultato di grande importanza con il terzo posto odierno a 2 soli centesimi da Colturi. Dopo aver concluso al quinto posto a metà gara, è ottima anche nella seconda discesa. La svizzera non smette di stupire.

WENDY HOLDENER 6.5: mezzo voto in meno per una seconda manche non all’altezza. Dopo aver stampato il secondo crono a metà gara, l’elvetica non si conferma nella seconda, chiudendo a 18 centesimi dal podio con il 14° tempo di manche.

KATHARINA LIENSBERGER 5,5: dopo il podio di Levi, aveva ben impressionato anche nella prima metà di gara odierna, chiusa al terzo posto. Stavolta, invece, “toppa” la seconda discesa scivolando fino in settima posizione.

LARA DELLA MEA 6: peccato immenso per quanto avvenuto nella seconda manche. Dopo aver centrato uno splendido decimo posto nella prima discesa, l’azzurra inforca dopo pochissime porte nella seconda, vanificando un risultato che poteva essere davvero di platino. Deve ripartire da quanto fatto nella prima metà di gara. Dare continuità alla sciata.

GIORGIA COLLOMB 6: si qualifica per la seconda manche nonostante il numero 64 di pettorale. Disputa due manche interessanti, peccato per l’errore in chiusura di seconda discesa. Potevano arrivare i primi punti a livello di Coppa del Mondo.

BEATRICE SOLA e MARTINA PETERLINI 6: una gara all’unisono per le due azzurre. 27esime al termine della prima manche, risalgono diverse posizioni nella seconda mandando un segnale positivo alla squadra.