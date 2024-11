Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Qatar 2024: Piastri vince col regalo di Norris, Sainz e Leclerc giù dal podio

Oggi pomeriggio è andata in scena la Sprint Race del GP del Qatar 2024, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Lusail. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo tracciato mediorientale, cimentandosi sulla distanza accorciata dei 100 chilometri: la gara veloce ha fatto da preludio alle qualifiche di stasera, che determineranno la griglia di partenza per il Gran Premio di domani sulla distanza canonica.

Oscar Piastri ha vinto la Sprint Race del GP del Qatar, imponendosi grazie al regalo del compagno di squadra Lando Norris. Il britannico è scattato dalla pole position al volante della McLaren e ha dominato la gara, ma proprio in prossimità del traguardo ha alzato il piede e ha ceduto il successo all’australiano, ricambiando il favore ricevuto qualche settimana fa in Brasile.

La scuderia anglosassone ha firmato così la doppietta, tra l’altro dopo Oscar Piastri si era difeso agli innumerevoli tentativi di sorpasso operati da George Russell con la Mercedes (terzo all’arrivo). La McLaren ha così allungato nella classifica del Mondiale costruttori, visto che la Ferrari si è dovuta accontentare di quarta e quinta posizione.

Carlos Sainz ha scodato un paio di volte in uscita da curva 1 dopo la partenza e ha bloccato involontariamente Charles Leclerc, così lo spagnolo ha terminato in quarta piazza e il monegasco ha chiuso in quinta posizione dopo aver superato di forza il futuro compagno di squadra Lewis Hamilton, sesto al volante della seconda Mercedes.

Max Verstappen non è andato oltre la settima posizione: il quattro volte Campione del Mondo non è riuscito a essere protagonista con la Red Bull, chiudendo alle spalle della Haas guidata da Nico Hulkenberg. La Alpine di Pierre Gasly e l’altra Haas di Kevin Magnussen hanno completato la top-10. Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint Race del GP del Qatar, i risultati e la classifica della gara veloce del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Lusail.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT RACE GP QATAR F1 2024

RISULTATI E CLASSIFICA SPRINT RACE GP QATAR F1 2024

1 Oscar Piastri McLaren Leader – –

2 Lando Norris McLaren +0.136 – –

3 George Russell Mercedes +0.410 – –

4 Carlos Sainz Ferrari +1.326 – –

5 Charles Leclerc Ferrari +5.073 – –

6 Lewis Hamilton Mercedes +5.650 – –

7 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +8.508 – –

8 Max Verstappen Red Bull Racing +10.368 – –

9 Pierre Gasly Alpine +14.513 – –

10 Kevin Magnussen Haas F1 Team +15.485 – –

11 Fernando Alonso Aston Martin +19.204 – –

12 Valtteri Bottas Kick Sauber +23.351 – –

13 Lance Stroll Aston Martin +24.421 – –

14 Esteban Ocon Alpine +30.379 – –

15 Alexander Albon Williams +33.062 – –

16 Liam Lawson RB +34.356 – –

17 Yuki Tsunoda RB +35.102 – –

18 Franco Colapinto Williams +35.639 – –

19 Zhou Guanyu Kick Sauber +71.436 1

20 Sergio Perez Red Bull Racing +74.371 1