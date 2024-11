Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Brasile 2024: Norris vince con l’ordine di scuderia, Ferrari giù dal podio

Oggi pomeriggio è andata in scena la Sprint Race del GP di San Paolo 2024, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Interlagos. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’esigente tracciato brasiliano, cimentandosi sulla distanza accorciata dei 100 chilometri: la gara veloce ha fatto da preludio alle qualifiche di stasera al Gran Premio di domani sulla distanza canonica.

Lando Norris ha vinto la Sprint Race del GP di San Paolo, scattando dalla seconda posizione e sfruttando la gentile concessione fatta dal suo compagno di squadra Oscar Piastri, che ha obbedito a un ordine di scuderia quando mancavano un paio di giri al termine, conservando comunque la preziosa doppietta della McLaren. L’australiano era partito dalla pole position e aveva tenuto la posizione, ma poi ha ceduto la vittoria al britannico, che ha così potuto recuperare un paio di punti in classifica generale nei confronti di Max Verstappen.

Il tre volte Campione del Mondo ha infatti battagliato a lungo per la terza posizione con Charles Leclerc e ha operato il sorpasso a sei giri dal termine, riuscendo così a meritarsi il gradino più basso del podio davanti al monegasco. L’olandese ha salvato la situazione con una Red Bull comunque in difficoltà e resta in testa alla graduatoria nella lotta per il titolo iridato. L’altra Ferrari guidata dallo spagnolo Carlos Sainz, reduce dal trionfo in Messico, ha tagliato il traguardo in quinta posizione.

A seguire la Mercedes di George Russell e la Alpine di Pierre Gasly. Sergio Perez ha dovuto battagliare con un tonico Liam Lawson per l’ottava piazza, l’alfiere della Red Bull è riuscito a spuntarla e ha portato a casa l’ultimo punto in palio. Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint Race del GP di San Paolo, i risultati e la classifica della gara veloce del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Interlagos.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT RACE GP SAN PAOLO F1 2024

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. George Russell (Mercedes)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Sergio Perez (Red Bull)

9. Liam Lawson (RB)

10. Alexander Albon (Williams)

11. Lewis Hamilton (Mercedes)

12. Franco Colapinto (Williams)

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Oliver Bearman (Haas)

15. Yuki Tsunoda (RB)

16. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

17. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Nico Hulkenberg (Haas)

RISULTATI E CLASSIFICA GP SAN PAOLO F1 2024

1 Lando NorrisMcLaren Leader – –

2 Oscar PiastriMcLaren +0.593 – –

3 Max VerstappenRed Bull Racing +1.497 – –

4 Charles LeclercFerrari +5.656 – –

5 Carlos SainzFerrari +7.224 – –

6 George RussellMercedes +12.475 – –

7 Pierre GaslyAlpine +18.161 – –

8 Sergio PerezRed Bull Racing +18.717 – –

9 Liam LawsonRB +20.773 – –

10 Alexander AlbonWilliams +24.606 – –

11 Lewis HamiltonMercedes +29.764 – –

12 Franco ColapintoWilliams +33.233 – –

13 Esteban OconAlpine +34.128 – –

14 Oliver BearmanHaas F1 Team +35.507 – –

15 Yuki TsunodaRB +41.374 – –

16 Valtteri BottasKick Sauber +43.231 – –

17 Zhou GuanyuKick Sauber +54.139 – –

18 Fernando AlonsoAston Martin +56.537 – –

19 Lance StrollAston Martin +57.983 – –

20 Nico HulkenbergHaas F1 Team – – – –