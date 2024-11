Olimpia Milano, Ettore Messina: “La squadra sta crescendo. Dobbiamo continuare su questa strada”

Una vittoria importante per dare un altro segnare di risalita in Eurolega. L’Olimpia Milano si impone al Forum di Assago per 98-86 contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Un’affermazione che consente agli uomini di Ettore Messina di arrivare ad un ruolino di marcia attualmente fatto di 5 partite vinte e 6 perse, in 11 match disputati nella massima competizione cestistica continentale.

In conferenza stampa, sono intervenuti sia l’head coach del Maccabi, Oded Kattash, sia quello dell’Olimpia Milano, Ettore Messina. Ecco come hanno fotografato la partita.

Oded Kattash: “Per prima cosa mi voglio congratulare con Milano per la partita. Ha giocato bene trovando tiri per certi versi “folli”. Ci sono anche colpe nostre ovviamente, ma non stiamo vivendo un momento facile, anche perché coniugare tutto fra allenamenti, gestione dei giocatori e altri aspetti non è facile. Cercheremo di resettare e ripartire in vista delle prossime partite”.

Ettore Messina: “Abbiamo disputato un’ottima partita: tutti quanti i giocatori sono stati coinvolti e hanno mostrato sacrificio all’interno di una gara contro una squadra che ha tanti valori e un roster con qualità. Non è stato facile, è importante per noi passare per gare come queste dove stiamo mostrando una crescita. I giocatori iniziano a conoscersi, stiamo passando sopra gli infortuni, la difesa inizia a lavorare: dobbiamo continuare su questa strada”.

La formazione campione d’Italia tornerà di scena in Eurolega la prossima settimana: quando, venerdì 29 novembre, andrà a fare visita ai turchi del Fenerbahce in un match valido per il 12esimo turno della stagione regolare del torneo.