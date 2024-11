Nuoto, Thomas Ceccon rinuncia al Mondiale in corta e si allenerà in Australia verso la prossima stagione

Thomas Ceccon non rappresenterà l’Italia ai prossimi Campionati Mondiali di nuoto in vasca corta, che si terranno a Budapest dal 10 al 15 dicembre. Il Campione Olimpico in carica dei 100 dorso, dopo aver ben figurato nelle scorse settimane in Coppa del Mondo, ha scelto infatti di non prendere parte alla rassegna iridata in vista della preparazione per la prossima stagione agonistica.

Il 23enne veneto si trasferirà in Australia a inizio 2025, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili ai Mondiali in vasca lunga di Singapore: “Mi allenerò sei-sette mesi per preparare al meglio i Mondiali in vasca lunga in programma nell’estate 2025 a Singapore, che rappresentano il mio prossimo grande obiettivo“, ha detto Ceccon sulla sua prossima esperienza downunder.

“Ho deciso di fare questa esperienza australiana perché sono otto anni che mi alleno a Verona, quindi volevo cambiare aria. L’obiettivo è quello finalmente di lavorare assieme ad un gruppo, sinora sono sempre stato da solo o al massimo con un paio di persone“, spiega il fuoriclasse azzurro al Teatro Comunale di Vicenza in occasione del 24° Galà del Calcio Triveneto.

“Sono convinto che l’esperienza in Australia mi darà nuovi stimoli, visto l’ambiente differente, e con i nuotatori di quel Paese potrò anche divertirmi. La partenza dall’Italia avverrà ad inizio 2025, tra fine gennaio ed inizio febbraio“, aggiunge il primatista mondiale dei 100 dorso. Ceccon non parteciperà ai Campionati Italiani in vasca corta di Riccione (14-16 novembre) e continuerà ad allenarsi in quel di Verona.