Nuoto, Nicolò Martinenghi rinuncia ai Mondiali in vasca corta di Budapest

Il Campione Olimpico in carica dei 100 rana Nicolò Martinenghi ha scelto di rinunciare ai prossimi Campionati Mondiali di nuoto in vasca corta, che si terranno a Budapest dal 10 al 15 dicembre. Dopo essere stato inizialmente inserito nella rosa dei convocati per la rassegna iridata, il varesino ha optato per il forfait in accordo con la sua società d’appartenenza e con la Federazione Italiana.

Martinenghi, reduce da un discreto terzo posto con 26.07 nella finale dei 50 rana agli Assoluti Invernali di Riccione (dietro a Simone Cerasuolo e Ludovico Blu Art Viberti), ha preferito pianificare un programma di lavoro specifico per preparare al meglio la prossima edizione dei Mondiali in vasca da 50 metri, che si svolgerà a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto 2025.

Il 25enne lombardo deve dunque rimandare l’appuntamento con l’unico titolo individuale in un grande evento che manca ancora nella sua bacheca, quello iridato in vasca corta. Nei 100 rana, l’azzurro ha infatti trionfato ai Giochi Olimpici, ai Mondiali in lunga e agli Europei (in vasca da 25 e da 50 metri), mentre nella kermesse globale in Short Course vanta due ori in staffetta.

Di seguito l’elenco aggiornato dei convocati dell’Italia per Budapest: Christian Bacico (Esercito / Como Nuoto), Michele Busa (Imolanuoto), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro / Imolanuoto), Paolo Conte Bonin (Fiamme Oro / Team Veneto), Carlos D’Ambrosio (IC Bentegodi), Davide Dalla Costa (Fiamme Gialle / Team Veneto), Luca De Tullio (Fiamme Oro / CC Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri / CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto), Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino), Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco / Amici Nuoto Modena), Alessandro Ragaini (Carabinieri / Marche Nuoto), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / My Sport Genova Nuoto), Simone Stefanì (Fiamme Oro / Time Limit), Ludovico Blu Art Viberti (Fiamme Oro / CN Torino), Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia), Matilde Biagiotti (Fiamme Oro / RN Florentia), Elena Capretta (CC Aniene), Sara Curtis (Esercito / CS Roero), Giulia D’Innocenzo (Carabinieri / CC Aniene), Chiara Della Corte (Campania Nuoto), Silvia Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene), Anna Chiara Mascolo (Carabinieri / H. Sport), Emma Virginia Menicucci (Esercito / CC Aniene), Sofia Morini (Esercito / Azzurra 91), Benedetta Pilato (CC Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle).