Nuoto, Campionati Italiani 2025: gli assenti, i nomi di spicco e le possibili rivelazioni

Il conto alla rovescia procede velocemente e gli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione presto terranno banco. Dal 13 al 17 aprile lo Stadio del Nuoto romagnolo sarà teatro di grandi sfide e in palio non ci saranno solo i titoli nazionali. Il cronometro avrà una certa importanza, legato ai tempi-limite imposti dalla FIN per la qualificazione ai Mondiali di Singapore di quest’estate.

ASSENTI – Una competizione con alcune defezioni importanti. Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon sono gli atleti che non vedremo in azione. Il carpigiano, sempre più ‘immerso’ nella realtà del nuoto in acque libere, sta preparando la prossima tappa di Coppa del Mondo a Ibiza (Spagna), dal 25 al 26 aprile, per crescere di livello. Vedremo se poi nel Trofeo Settecolli Paltrinieri avrà voglia di mettersi nuovamente in discussione negli 800 e 1500 stile libero. Meeting romano in cui sicuramente rivedremo il campione olimpico dei 100 dorso, ora in Australia per affrontare una nuova avventura a Brisbane, prendendo parte anche ai campionati nazionali open, che potranno consentirgli di fare eventualmente il tempo di qualificazione ai Mondiali nelle specialità in cui sarà impegnato.

NOMI DI SPICCO – Risponderanno all’appello tutti gli altri big, a cominciare da Nicolò Martinenghi e Simona Quadarella e sarà interessante capire quali saranno i riflessi della nuova gestione tecnica: il campione olimpico dei 100 rana a Verona si è allenato sotto la guida di Matteo Giunta da gennaio, marito di Federica Pellegrini; Quadarella ha dato il via al nuovo corso con Gianluca Belfiore già dal settembre scorso. I risvolti nella vasca olimpica saranno interessanti, come quelli che ci si aspetta da Benedetta Pilato nella rana, Alessandro Miressi nei 100 sl e Alberto Razzetti nei misti e nel delfino, anch’egli coinvolto nell’esperienza australiana con Ceccon, ma dalla durata più limitata.

POSSIBILI RIVELAZIONI – Rivelazioni o conferme, da un certo punto di vista, potrebbero essere Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio. Sono un po’ loro i nuovi volti di una squadra in cerca anche di un ricambio generazionale. La velocista piemontese sarà sicuramente tra le osservate speciali nello stile libero e lo stesso dicasi per il veneto, che nei Criteria giovanili ha fatto vedere cose straordinarie soprattutto nei 200 sl (record italiano assoluto).