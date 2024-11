Nuoto, i convocati dell’Italia per i Mondiali in vasca corta: c’è anche Martinenghi tra i 30 azzurri

E’ stato diramato dal direttore tecnico della Nazionale italiana di nuoto, Cesare Butini, l’elenco dei 30 convocati per i Mondiali 2024 in vasca corta, in programma a Budapest dal 10 al 15 dicembre: saranno 18 gli uomini e 12 le donne in gara in Ungheria. Variegata la composizione della delegazione, con atleti esperti, tra i quali Nicolò Martinenghi, che sarà dunque presente alla rassegna, e giovanissimi, con 13 nuotatori nati tra il 2000 ed il 2003, ed altri 7 tra il 2004 ed il 2007.

Spiega le proprie scelte al sito federale il DT degli azzurri, Cesare Butini: “La squadra è stata completata considerando le buone indicazioni fornite dalle prestazioni ai recenti Campionati Assoluti. Faranno parte di questa rappresentativa molti atleti esperti come Quadarella, Pilato, Martinenghi, Razzetti e Miressi, ma anche tanti giovani, con l’intenzione di favorire il ricambio generazionale necessario per affrontare con qualità e densità i numerosi eventi del quadriennio olimpico“.

Argomenta il direttore tecnico: “Oltre ai giovani che hanno ottenuto il limite, come Curtis e Della Corte, Morini, Viberti e Cerasuolo, ed altri autori di prestazioni importanti come Bacico, abbiamo coinvolto nuotatori e nuotatrici per completare tutte le staffette ed alimentare esperienza internazionale. Questa scelta deve rappresentare un’ulteriore motivazione per il nostro movimento e dimostra l’attenzione che la Federazione rivolge ai giovani“.

I 30 CONVOCATI DELL’ITALIA

Christian Bacico (Esercito / Como Nuoto), Michele Busa (Imolanuoto), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro / Imolanuoto), Paolo Conte Bonin (Fiamme Oro / Team Veneto), Carlos D’Ambrosio (IC Bentegodi), Davide Dalla Costa (Fiamme Gialle / Team Veneto), Luca De Tullio (Fiamme Oro / CC Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri / CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino), Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco / Amici Nuoto Modena), Alessandro Ragaini (Carabinieri / Marche Nuoto), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / My Sport Genova Nuoto), Simone Stefanì (Fiamme Oro / Time Limit), Ludovico Blu Art Viberti (Fiamme Oro / CN Torino), Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia), Matilde Biagiotti (Fiamme Oro / RN Florentia), Elena Capretta (CC Aniene), Sara Curtis (Esercito / CS Roero), Giulia D’Innocenzo (Carabinieri / CC Aniene), Chiara Della Corte (Campania Nuoto), Silvia Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene), Anna Chiara Mascolo (Carabinieri / H. Sport), Emma Virginia Menicucci (Esercito / CC Aniene), Sofia Morini (Esercito / Azzurra 91), Benedetta Pilato (CC Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle).