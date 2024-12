Alessandro Miressi: “Il podio era abbastanza abbordabile, peccato. Ora mi concentrerò sulla staffetta mista”

Alessandro Miressi, se non è avvolto dall’amarezza, ben poco ci manca. Per il bronzo olimpico della 4×100 a Parigi 2024 un settimo posto che gli sta (molto) stretto nella finale dei 100 stile libero vinta dall’americano Jack Alexy in 45″38.

Una gara, questa, finita sostanzialmente nell’arco di un quasi nonnulla per tanti, con Miressi settimo in 45″93 e al quale sostanzialmente manca lo spunto giusto negli ultimi 25 metri per riuscire ad avere qualcosa in più dalla gara odierna.

Queste le sue parole alla Rai: “Ho provato a fare una frazione più veloce, peccato. Era abbastanza abbordabile il podio, peccato. Vabbè, è andata così. Peccato, è così. Ora ho la staffetta mista da fare, mi concentrerò per fare bene quella e basta. L’anno? Poteva andare meglio, per Parigi e non solo“.

Il cammino di Miressi a Budapest era iniziato decisamente meglio, con la 4×100 che gli aveva dato la medaglia d’argento e con la quale ha vissuto le maggiori soddisfazioni in questo 2024 che, individualmente, lo ha visto d’argento ai Mondiali di Doha.