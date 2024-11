Nuoto, Alberto Razzetti protagonista nelle acque di casa! Conferme e nomi nuovi al Nico Sapio numero 50, aspettando gli Assoluti

Conferme, qualche nome nuovo interessante, poche delusioni. L’Italia del nuoto prende la rincorsa in vista degli Assoluti alla cinquantesima edizione del Trofeo Nico Sapio che è sempre un appuntamento piacevole alla Piscina Sciorba di Genova che raccoglie alcuni degli atleti azzurri più talentuosi del panorama in quello che per alcuni è stato l’appuntamento con il ritorno in piscina dopo una ripresa della preparazione un po’ a rilento dopo i Giochi Olimpici.

La preparazione è a buon punto per Alberto Razzetti che ha affrontato una due giorni come sempre ricca di impegni nelle acque di casa, tornando a gareggiare in Italia dopo il tris di appuntamenti in Coppa del Mondo che gli ha riservato non poche soddisfazioni. Tempi leggermente più alti di quelli fatti segnare in Asia ma standard decisamente elevato con tanto di un paio di record della manifestazione che lasciano capire quando il “Razzo” ci tenga a ben figurare in un Mondiale in vasca corta che vedrà al via alcuni dei più importanti specialisti delle sue gare di riferimento, 200 e 400 misti e 200 farfalla.

I fari erano puntati anche su Sara Curtis, che ha vinto nella seconda giornata sia i 50 stile libero, sia i 50 dorso, con tempi per lei piuttosto normali ma ci ha tenuto a sottolineare quanto abbia faticato a riprendere la preparazione dopo la partecipazione olimpica. Segnali positivi anche da Lisa Angiolini, che ha vinto tutti e tre le gare a rana e vuole strappare il pass per la rassegna iridata di Budapest. Buone prestazioni anche per Leonardo Deplano, al momento velocista numero uno in Italia, che ha vinto 50 e 100 stile libero e punta forte su Budapest.

Tra coloro che non vogliono mollare e vorrebbero tornare protagoniste assolute, magari anche a livello internazionale c’è Elena Di Liddo che tenta di mettersi alle spalle un paio di stagioni complicate, anche per via di problemi fisici, e ha portato a casa un rigenerante successo nei 100 farfalla. Anche Federica Toma arriva da un paio di stagioni complicate e ha conquistato un bel successo nei 200 stile libero.

E poi c’è qualche nome nuovo. Non è una sorpresa Christian Bacico, specialista del dorso che ha trovato modo di mettersi in evidenza vincendo un paio di gare, tra cui i 100 dorso, mentre sono da rivedere Federico Rizzardi del Centro Nuoto Torino che ha vinto con 26”86 i 50 rana, Paola Borrelli (giovanissima ma già campionessa italiana lo scorso anno a Riccione) che si è aggiudicata i 200 farfalla con 2’11”01 e Mattia Fregosi che ha vinto i 200 stile libero senza big in gara con 1’47”32.