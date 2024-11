Nico Mannion è un nuovo giocatore di Milano. L’Olimpia chiude l’atteso colpo di mercato

Si è definitivamente conclusa la trattativa che ha infiammato il basket mercato delle ultime settimana. Nico Mannion è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano. Arriva dunque la parola fine su una vicenda che si era quasi trasformata in una telenovela, visto che nelle ultime due settimane il play nativo di Siena è stato prima ad un passo dall’approdo a Milano, poi sembrava certo il suo restare a Varese dopo i no dell’Openjobmetis ed infine il colpo di scena di questa mattina.

La svolta è arrivata nella giornata di ieri, quando Luis Scola ha riaperto improvvisamente le porte alla cessione di Mannion, forse anche per la volontà del giocatore di andare a misurarsi nuovamente in Eurolega. Milano pagherà un buyout di 300mila euro, facendo firmare al play italiano un contratto di due anni con un opzione per il terzo.

Sicuramente un colpo di mercato decisamente importante per il campionato italiano, visto che in casa Olimpia arriva uno dei migliori giocatori della Serie A (miglior marcatore con oltre 26 punti di media e con quasi sei assist a match) e soprattutto di passaporto italiano, fattore determinante nella scelta della squadra di Ettore Messina. Milano trova sicuramente un giocatore che mancava nel suo scacchiere offensivo, con Mannion che porta sicuramente punti nelle mani, creando anche dal palleggio, ma anche una gran capacità di giocare il pick&roll e di lettura, come mostrato a Varese.

Chiaramente si tratta di una grandissima occasione per Mannion, che si è rilanciato nella passata stagione a Varese, portando la squadra ad una salvezza non semplice. Dopo le difficoltà avute prima con la Virtus Bologna e poi con il Baskonia, anche per alcuni problemi fisici importanti, per il play di Siena questa di Milano è davvero la possibilità giusta per dimostrare di valere i palcoscenici più importanti anche in Eurolega.

Proprio in Europa dovrebbe arrivare l’esordio di Mannion con la nuova maglia. Infatti la firma sul contratto con l’Olimpia arriverà a brevissimo in giornata e successivamente il giocatore verrà registrato non prima di lunedì, ma comunque in tempo per scendere in campo giovedì sera contro il Real Madrid.