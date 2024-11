NBA, i risultati della notte (8 novembre). Milwaukee torna a vincere, successi di Minnesota e San Antonio

Sono solo tre partite nella notte NBA. Ritornano al successo dopo sei sconfitte consecutive i Milwaukee Bucks, che abbandonano l’ultimo posto in classifica della Eastern Conference. Nelle altre due sfide successi anche da parte dei Minnesota Timberwolves e dei San Antonio Spurs.

Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard guidano Milwaukee alla vittoria per 123-100 contro gli Utah Jazz. Un successo che toglie un po’ di polemiche e libera in parte i Bucks dalla crisi di inizio stagione (record di 2-7). Il greco mette a referto una doppia doppia da 31 punti e 16 rimbalzi, mentre l’americano segna 34 punti, unendoci anche 7 assist. Una partita che Milwaukee ha fatto sua nel quarto con un parziale di 31-16, contro una Utah che ha avuto in Jordan Clarkson il migliore con 18 punti dalla panchina in 20 minuti.

Dopo tre quarti di grande equilibrio, nell’ultimo i Minnesota Timberwolves piazzano un devastante 45-24 e si impongono 135-119 sui Chicago Bulls, ottenendo la loro quinta vittoria stagionale. Protagonista come sempre Anthony Edwards con 33 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Ottimo anche il contributo di Julius Randle (22 punti e 10 rimbalzi) e Rudy Gobert (21 punti), mentre a Chicago non sono bastati i 25 punti di Nikola Vucevic e i 24 di Coby White.

I San Antonio Spurs tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, superando 118-105 i Portland Trail Blazers. I migliori marcatori per gli Spurs arrivano dalla panchina con 17 punti a testa per Keldon Johnson e Malaki Branham, con Victor Wembanyama che chiude con solo 12 punti e 4/13 dal campo. Per Portland c’è stata la doppia doppia di Deandre Ayton con 21 punti e 10 rimbalzi.

RISULTATI NBA 2024-2025 (8 NOVEMBRE)

Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves 119-135

Milwaukee Bucks – Utah Jazz 123-100

San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers 118-105